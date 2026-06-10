Alerte météo pour le match d'ouverture du Mondial 2026 : Mexique-Afrique du Sud menacé par des orages

La première rencontre de la Coupe du monde 2026, qui oppose le Mexique à l'Afrique du Sud à Mexico, est sous la menace d'intempéries. Les autorités mexicaines ont émis une alerte orange en raison du risque d'orages, et des scénarios similaires se profilent aux États-Unis, où des stades sans toit pourraient subir de longues interruptions.

Alerte sur le match d'ouverture de la Coupe du monde : Mexique -Afrique du Sud menacé par les intempéries La première rencontre du Mondial 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud jeudi 11 juin à 21 heures pourrait être perturbée par des conditions météo défavorables à Mexico.

Une alerte orange a été émise par les autorités mexicaines face au risque d'orages dans la capitale. , ce jeudi 11 juin 2026. Le Mexique, co-organisateur de la compétition avec les États-Unis et le Canada, doit accueillir le Si la traditionnelle cérémonie inaugurale verra de nombreuses stars se produire avant la rencontre dans le mythique Estadio Azteca, à l'image de Shakira, Burna Boy ou J. Balvin, une invitée surprise pourrait s'immiscer dans les célébrations : la météo.

Les conditions dans le ciel sont très instables ces dernières semaines au Mexique. Des pluies diluviennes s'abattent depuis ce mardi 9 juin dans le sud du pays en raison du passage de la tempête tropicale Boris, tandis que la capitale mexicaine subit des épisodes violents de précipitations et d'inondations depuis plusieurs jours.

La tempête Boris s'accompagne d'un risque de développement cyclonique pour les prochaines journées, mais devrait épargner la région de Mexico, ainsi que les deux autres villes hôtes mexicaines (Guadalajara et Monterrey), selon les prévisions de Néanmoins, le risque d'orages n'est pas écarté pour le premier match de ce tournoi revisité avec 48 équipes. Les autorités mexicaines anticipent de fortes averses orageuses et ont émis une alerte orange pour la journée de jeudi dans la zone de Mexico.

Une météo défavorable serait un coup dur pour le pays organisateur, qui pourrait voir la rencontre être interrompue. Cette problématique est partagée par son voisin américain, où un véritable déluge de pluie s'est abattu sur le Jordan-Hare Stadium d'Auburn, dans l'Alabama, près de deux heures avant un match amical entre l'Argentine de Lionel Messi et l'Islande.

Ce stade doit accueillir d'ici 2/3 heures Argentine 🇦🇷-🇮🇸 Islande en match de préparation pour la Coupe du monde 2026 à Auburn dans l'Alabama 🇺🇸.. ⛈️😳 cet été. Les États-Unis, qui comptent 11 des 16 stades homologués pour la compétition, ont une procédure assez stricte en la matière, prévue par le National Weather Service (NWS, le service météorologique national).

Concrètement, dès que la foudre est détectée dans un rayon de 6 à 10 miles - soit environ 10 à 16 kilomètres - autour du stade, , tandis que les joueurs rentrent se mettre à l'abri. Pour reprendre le match, aucun nouvel orage ne doit être signalé dans les 30 minutes qui suivent le déclenchement du protocole soutenu par la Fifa.

Cette règle impose de longues interruptions de jeu, comme ce fut le cas lors de la Coupe du monde des clubs disputée sur le sol américain à l'été 2025. Au total, près de sept rencontres du tournoi ont été interrompues plusieurs heures en raison des conditions météo. Pour échapper à cette situation contraignante, les organisateurs espèrent limiter la casse avec la possibilité de fermer les toits de certains stades du Mondial.

Une solution limitée, car seulement 4 des 16 enceintes accueillant le tournoi bénéficient de cet atout. La 23e édition de la Coupe du monde de football masculin se déroulera du 11 juin au 19 juillet. C'est la première à réunir 48 équipes.

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