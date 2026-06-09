Alerte Budgetaire à la Mission locale des Hautes‑Pyrénées : menace de plan social et de réduction de l'accompagnement jeunesse

Le député Denis Fégné a constaté lors d'une immersion que les coupes budgétaires imposées depuis 2024 mettent en péril les services essentiels de la Mission locale, qui soutient plus de 4 600 jeunes. Les responsables soulignent déjà la fermeture de deux sites et craignent un plan social si la tendance se poursuit.

La Mission locale des Hautes‑Pyrénées fait face à une situation critique qui menace l'accompagnement de près de 4 650 jeunes du département. Lors d'une visite d'immersion effectuée lundi par le député Denis Fégné, les responsables de l'organisme - Valérie Pomiès, directrice, et Frédéric Ré, président - ont exposé la gravité des coupes budgétaires successives.

En 2025 la structure a enregistré une hausse d'activité de 11 % ; pourtant, les financements alloués ont été réduits de 250 000 € pour l'année 2025 et de 234 000 € pour 2026. Cette contraction du budget a conduit à la fermeture de deux sites d'accueil et au déplacement du personnel sur le siège de Tarbes.

Si la tendance se poursuit, la Mission risque d'engager un plan social, d'envisager des licenciements et, surtout, de diminuer fortement la qualité de l'aide apportée aux jeunes en rupture, sans repères familiaux ou en perte de confiance en eux





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