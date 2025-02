Alerte aux pollens en plein hiver : l'hiver aux yeux rouges ?

Le réseau national de surveillance aérobiologique a émis une alerte aux pollens pour huit départements du sud de la France, en raison de la circulation élevée de spores irritantes, notamment celles de cyprès, de thuyas et de frênes. Le reste du pays est en alerte jaune. La météo printanière est la cause de cette circulation précoce des pollens.

La gorge qui gratte, les yeux qui pleurent et le nez bouché... Et si ce n'était pas la grippe mais... Des allergies au pollen? En plein milieu de l'hiver, la circulation de ces spores irritantes est maximale sur le pourtour méditerranéen. Une carte de vigilance a été émise par le réseau national de surveillance aérobiologique ce mercredi 12 février. Huit départements sont déjà en alerte rouge: Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes.

Le reste de l'Hexagone est en alerte jaune, le niveau juste en dessous, soit un 'impact sanitaire moyen'. 'Attention aux pollens de Cupressacées-Taxacées (cyprès, thuyas, genévriers) qui gênent fortement les allergiques autour de la Méditerranée avec un risque d'allergie de niveau élevé. Ils sont accompagnés par les pollens de frênes avec un risque d'allergie moyen', relate le réseau de surveillance. Il est précisé que les mimosas (acacias) sont également 'en pleine floraison dans le Sud'. Le reste du pays souffre d'un mal différent, avec une forte circulation de pollens de noisetiers et d'aulnes. La diffusion des pollens favorisée par la météo Ne serait-ce pas peu tôt pour des pollens, en plein hiver? 'Le temps quasi printanier favorise la libération des pollens dans l'air', explique l'organisme sur le réseau social X. À l'inverse, les potentielles prochaines chutes de pluie pourraient faciliter la vie des allergiques en plaquant les pollens au sol. Une note publiée le 24 février 2023 sur le site du ministère de la Transition écologique intitulée soulignait le lien entre le réchauffement climatique et l'augmentation de la quantité de pollen relâché dans l'air chaque année





ALLERGIES POLLEN HIVER MÉD TÉRANNÉE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

