Alerte aux courants de baïnes en Gironde : deux morts et 31 personnes emportées

La préfecture a prolongé l'alerte aux baïnes en Gironde. Depuis vendredi 22 mai, 31 personnes ont été emportées par de tels courants. Deux baigneurs sont morts noyés sur des plages de Gironde.

Ce lundi de Pentecôte est classé à risque élevé pour les courants de baïnes en Gironde : la préfecture invite les baigneurs à la plus grande prudence et à se baigner dans les zones surveillées.

La préfecture a prolongé l'alerte aux baïnes en Gironde. Depuis vendredi 22 mai, 31 personnes ont été emportées par de tels courants. Deux baigneurs sont morts noyés sur des plages de Gironde, à Lège-Cap-Ferret et à Lacanau. Une alerte aux courants de baïne est en vigueur sur le littoral.

Les journées du samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai sont classées à risque élevé pour les courants de baïnes sur le littoral en Gironde. La préfète Sophie BROCAS appelle les personnes qui fréquentent les plages à la plus grande vigilance. Les plages sont surveillées et les baigneurs sont invités à se baigner dans les zones contrôlées.

Les baïnes se forment lorsque le coefficient de la marée est moyen (entre 50 et 70) et que les vagues tapent sur le sable pendant plusieurs heures au même endroit. Elles creusent alors une cuvette entre la côte et un banc de sable : c'est cette cuvette que l'on appelle une baïne. Lorsque la marée recouvre la baïne, les bancs de sable deviennent invisibles mais les courants d'entrée et de sortie d'eau dans la cuvette demeurent.

Le danger se manifeste particulièrement durant les 2e et 3e heures de la marée montante et aux 4e et 5e heures de la marée descendante





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