Alerte à la bombe dans un lycée : deux adolescents arrêtés pour une blague qui a mal tourné

Deux adolescents de 15 et 16 ans ont été arrêtés après avoir fait une fausse alerte à la bombe dans un lycée de Muret, en France. L'incident a entraîné l'évacuation de près de 1 400 élèves et a donné lieu à une enquête policière. Les adolescents ont avoué avoir lancé l'alerte à la bombe « pour rigoler » et seront convoqués devant le juge des enfants.

Le proverbe « Rire bien qui rira le dernier » prend une tournure sombre dans un lycée de Muret, au sud-ouest de Toulouse. Deux adolescents, âgés de 15 et 16 ans, ont joué un mauvais tour en appelant le lycée Charles-de-Gaulle le 24 janvier pour annoncer, avec une menace lugubre : « Ça va péter ! ». Cette alerte à la bombe , prise au sérieux, a forcé l'évacuation de près de 1 400 élèves ce vendredi.

Heureusement, les recherches menées par les gendarmes sur les lieux n'ont révélé aucun objet suspect. Les enquêteurs, sous la direction du parquet, ont rapidement mis le doigt sur deux suspects. Interrogés initialement, les adolescents de 15 et 16 ans ont nié toute implication dans l'incident. Cependant, placés en garde à vue mardi matin à la brigade de gendarmerie de Muret, leurs dénégations ont été rapidement brisées par les preuves rassemblées contre eux. Les deux amis, qui ne fréquentaient pas le lycée Charles-de-Gaulle, ont finalement admis avoir lancé l'alerte à la bombe, expliquant simplement qu'ils « rigolent ».Le parquet des mineurs, loin d'être amusé par cette blague, a décidé de prendre des mesures sévères contre les deux adolescents. Ils seront convoqués devant le juge des enfants, loin de la rigolade, pour répondre de leurs actes





