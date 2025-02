Alcoolisme et violence : un homme condamné pour menaces et coups envers son ex-compagne

Un homme a été condamné à deux ans de prison pour violences et menaces de mort envers son ex-compagne, dont il est en récidive. Son alcoolisme, invoqué comme motif de ses actes, n'a pas convaincu le tribunal qui lui a infligé une peine mixte et diverses interdictions.

Le visage de l'homme qui vient se placer, menotté, derrière le box du tribunal de Béziers, en audience de comparution immédiate ce lundi 10 février, est marqué par les stigmates de son alcoolisme. Il est accusé de violences commises contre son ex-compagne le 27 janvier à Villeneuve-lès-Béziers, ainsi que de menaces de mort répétées toujours envers la même victime. En récidive légale, car déjà condamné pour des faits similaires sur sa première femme, il risque à nouveau une peine de prison.

Toute sa défense repose sur son alcoolisme. Mais, comme le lui rappelle la présidente, Florence Cot, 'ce n’est pas l’alcool qui frappe, c’est vous, et sachez que l’alcool est une circonstance aggravante'. Il exprime son désir de voir son fils, qu'il n'a pourtant pas reconnu.Son histoire commence par une plainte pour violence déposée le 30 janvier par l'ex-compagne qui vient de le quitter. Elle a trois enfants, dont un de lui, mais qu'il n'a pas reconnu. Depuis leur séparation, il n'accepte pas la rupture et affirme vouloir voir son fils. Comme elle refuse, il la frappe le 27 janvier. Les jours suivants, il lui envoie une avalanche d'insultes et de menaces, par SMS et sur son répondeur. Des messages tels que 'T’inquiète pas, je vais de niquer ta gueule' ou 'Grosse pute, t’as voulu une autre bite, je vais te tuer'. La femme a gardé toutes ces preuves et les montrera à la police lorsqu'elle déposera à nouveau plainte le 5 février, cette fois pour menaces de mort.L'interpellation et la garde à vue du prévenu s'ensuivent le même jour. Il est placé en détention provisoire en attendant son procès. À la barre, il reconnaît les violences et les menaces, mais se présente toujours en victime. C'est elle qui l'aurait frappé, c'est elle qui voudrait revenir avec lui… Il affirme 'ne plus vouloir la revoir'. Son casier judiciaire comprend trois mentions, dont une pour des faits de violences envers sa première femme, pour lesquels il avait été condamné à 30 mois de prison dont six avec sursis. 'Il fuit ses responsabilités', déclare le procureur David Durand, qui demande au tribunal de le condamner à un an de prison avec maintien en détention et à diverses interdictions. L'avocate du prévenu rappelle qu'il a entamé un traitement contre son addiction et plaide 'la clémence'. Le prévenu a écopé d’une peine mixte : deux ans de prison dont douze ferme, assorti d’un sursis probatoire de deux ans, avec obligation de soins, interdiction d’entrer en contact avec la victime, de se présenter à son domicile et de détenir une arme pendant cinq ans





