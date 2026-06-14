Alcool et stupéfiants : un fléau sur les routes bretonnes

Derrière les paysages idylliques de la Bretagne, l'alcool et les drogues causent des ravages sur les routes. Les gendarmes du PSIG luttent sans relâche contre ce fléau, entre courses-poursuites et accidents. Un reportage au cœur de leurs interventions nocturnes.

Chaque année, la Bretagne attire des millions de touristes venus admirer ses paysages de carte postale, ses côtes sauvages et ses villages pittoresques. Pourtant, derrière cette image idyllique se cache une réalité bien plus sombre : l'alcool et les stupéfiants causent des ravages sur les routes bretonnes.

Les forces de l'ordre, notamment le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie (PSIG), sont en première ligne pour lutter contre ce fléau. Ces hommes en noir, spécialisés dans les opérations de nuit, interviennent sans relâche pour faire face à une délinquance quotidienne qui atteint 300 crimes et délits par jour. Entre courses-poursuites et accidents de la route, leurs missions sont souvent périlleuses, et l'alcool au volant complique encore davantage leur travail.

Les équipes de journalistes qui ont suivi le PSIG ont pu constater l'ampleur du problème. Chaque soir, les gendarmes enchaînent les interventions, parfois sous haute tension. Les contrôles routiers se multiplient, notamment pendant les périodes estivales où l'afflux de touristes accroît les risques. Les chiffres sont alarmants : en Bretagne, une part significative des accidents mortels est liée à la consommation d'alcool ou de stupéfiants.

Les forces de l'ordre déploient des moyens considérables pour endiguer ce phénomène, mais la tâche est immense. Les conducteurs sous l'emprise de l'alcool ou de drogues mettent en danger non seulement leur vie, mais aussi celle des autres usagers de la route. Face à cette situation, les autorités multiplient les campagnes de sensibilisation et les opérations de contrôle. Le PSIG, avec ses compétences spécifiques, joue un rôle clé dans cette lutte.

Ses membres sont formés pour intervenir rapidement et efficacement, que ce soit pour intercepter un véhicule en fuite ou pour sécuriser une zone après un accident. Malgré les risques, ces hommes et femmes restent déterminés à protéger la population. Leur travail, souvent méconnu du grand public, est essentiel pour maintenir la sécurité sur les routes bretonnes.

Alors que les vacanciers profitent des plaisirs de la région, les gendarmes veillent, prêts à intervenir à tout moment pour éviter que la fête ne tourne au drame





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