Carlos Alcaraz triomphe d'Alexander Zverev en finale du Masters ATP 2026 à Turin. L'Espagnol complète le Grand Chelem et le Masters, réalisant une saison historique.

Carlos Alcaraz a bouleversé la hiérarchie du tennis en dominant Alexander Zverev sur le score de 6-2, 7-6 (9/7) lors de la finale du Masters ATP. Ce triomphe historique s'est déroulé dimanche à Turin, marquant l'aboutissement d'une semaine parfaite pour le N.3 mondial espagnol.

En remportant ce cinquième titre le plus prestigieux de la saison, Alcaraz complète sa collection en décrochant son 30e titre en carrière. Il intègre ainsi le cercle très fermé des joueurs ayant gagné les quatre tournois du Grand Chelem et le Masters, un exploit réalisé uniquement par André Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic.

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Une domination totale face à Zverev

Carlos Alcaraz a brisé la résistance d'Alexander Zverev dès le premier set, le martyrisant avec ses retours de service. Malgré une série de jeux gagnants en service depuis son arrivée à Turin, le Allemand a été breaké à trois reprises en 50 minutes. Alcaraz a ensuite enfoncé le clou dans le second set, menant 3-1 avant une légère résistance de Zverev qui a réduit l'écart à 5-4.

Le jeu décisif a été tendu. Carlos Alcaraz a débuté idéalement avec un score de 3/0, mais a concédé six points de suite. Il a su reprendre le contrôle et s'imposer sur sa deuxième balle de match, scellant ainsi sa dix-huitième victoire de suite et consolidant son statut de meilleur joueur actuel.

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Un bilan physique impressionnant

L'Espagnol a évolué avec des contraintes physiques notables, jouant toute la semaine avec le genou droit bandé. Une gêne aux ischio-jambiers gauche lors de la phase de poules contre Daniil Medvedev n'a pas empêché sa progression vers le titre final contre Flavio Cobolli et Ben Shelton.

Son bilan de la saison est saisissant avec 26 victoires pour deux défaites et quatre titres majeurs obtenus en six tournois disputés, incluant Tokyo, Vienne, Paris et le Masters ATP. Ce résultat lui assure un chèque de 5,2 millions de dollars, renforçant sa domination économique et sportive sur le circuit.

Un Zverev épuisé par une saison exceptionnelle

Alexander Zverev a terminé cette édition de Turin à bout de souffle, disputant son 88e match d'une saison éprouvante. Blessé à la cheville, l'Allemand avait tout de même remporté ses deux premiers titres du Grand Chelem et accédé au rang de N.1 mondial début d'année, marquant une saison hors norme malgré la défaite.

Carlos Alcaraz et Alexander Zverev risquent de se retrouver lors de la phase finale de la Coupe Davis à Bologne du 24 au 29 novembre. Cette échéance pourrait confirmer la suprématie de l'Espagnol, seul titre olympique en simple manquant à son palmarès désormais très complet.