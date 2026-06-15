Alain Prost en deuil : hommage à Jean-Paul Pasquet, figure historique du Grand Prix de Pau

Alain Prost réagit avec émotion à la mort de Jean-Paul Pasquet, décédé à 92 ans. L'ancien champion de Formule 1, qui a coorganisé le Grand Prix de Pau pendant sept ans avec lui, salue la mémoire d'un homme d'intégrité et d'un ami fidèle.

Alain Prost , le célèbre champion de Formule 1 français, a exprimé son profond chagrin à la suite du décès de Jean-Paul Pasquet , survenu dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin à l'âge de 92 ans.

Les deux hommes avaient collaboré étroitement pendant sept années, de 1985 à 1992, à l'organisation du Grand Prix automobile de Pau, un événement sportif majeur du sud-ouest de la France. Dans un hommage émouvant, Prost, aujourd'hui âgé de 71 ans, se souvient d'un homme d'une intégrité rare, dont la présence et les qualités humaines ont marqué sa vie.

Jean-Paul Pasquet était bien plus qu'un simple partenaire de travail ; il était devenu un ami véritable, un homme au savoir-vivre, à l'éducation, au respect et à la fidélité exceptionnels. Cette collaboration, initiée lorsque Prost était encore en pleine carrière de pilote, reposait sur une confiance mutuelle et une admiration réciproque.

Pasquet, président de l'Automobile Club Basco-Béarnais pendant vingt-cinq ans, était également un gynécologue de renom, alliant ainsi une carrière médicale distinguée à une passion dévorante pour l'automobile et le sport. Il a su insuffler au Grand Prix de Pau une dynamique particulière, en faisant une étape prestigieuse des championnats, tout en maintenant une ambiance conviviale et une exigence de qualité qui en faisaient la renommée.

Pour Alain Prost, cette période paluise a été formatrice, à l'image des valeurs portées par son ami. Il confie que malgré les années et la distance qui ont pu s'installer, le souvenir de ces moments partagés reste vif et précieux. La mort de Pasquet est vécue comme la perte d'une figure tutélaire, d'un mentor bienveillant dont les leçons de vie transcendent le cadre sportif.

Prost insiste sur le fait que l'important aujourd'hui est de garder le positif, de se souvenir d'une très belle personne avec laquelle il a vécu sept années intenses à Pau. Cette relation, qui ne nécessitait pas de contact quotidien pour être authentique, illustre la profondeur des liens qui peuvent se tisser dans le cadre d'une collaboration passionnée et respectueuse.

L'ancien champion souligne la rareté de telles rencontres, des hommes comme Jean-Paul Pasquet, qui allient compétence, humilité et une certaine idée de l'honneur. Le décès de cette figure emblématique du sport palois marque la fin d'une époque, celle où l'organisation d'un grand prix reposait sur l'engagement de bénévoles et de personnalités locales dévouées, capables de conjuguer expertise et passion.

L'hommage d'Alain Prost, par sa sincérité et sa gratitude, rend également hommage à tout un pan de l'histoire du sport automobile régional, tissé par des hommes et des femmes à l'image de Pasquet. Il rappelle que derrière les performances des pilotes et les strass des circuits, il y a souvent des destins exceptionnels, des parcours qui méritent d'être contés et célébrés





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