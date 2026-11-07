Alain Keler revisite sa jeunesse honfleuraise aux Planches Contact

Le photojournaliste Alain Keler expose ses souvenirs de pensionnaire au lycée Albert Sorel à Honfleur lors du festival Planches Contact à Deauville.

Le photojournaliste Alain Keler revient sur les bancs du lycée Albert Sorel à Honfleur pour le festival Planches Contact. À l'occasion de l'exposition " La photo, c'est notre trait d'union : père et fils ", présentée aux Franciscaines à Deauville, il explore son adolescence entre 1961 et 1964.

Une exposition intime sur la liberté adolescente

L'œuvre d'Alain Keler, 81 ans, constitue un journal de bord mêlant passé et présent. Le photographe documente ici ses souvenirs personnels, loin des conflits internationaux qu'il a pourtant couverts depuis les années 1970 en Pologne, en Chine, en Irlande du Nord, en Israël et en Palestine, ainsi qu'en Tchétchénie.

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Il se remémore une vie d'émancipation marquée par des escapades nocturnes à Deauville en bus avec des amis, avant de rentrer à pied à Honfleur. Ces trois années au pensionnat ont été fondatrices pour ses envies de voyage et de liberté, un thème central de cette série photographique.

Le chaos du lycée Albert Sorel entre 1961 et 1964

Alain Keler raconte que ses parents l'ont envoyé au lycée Albert Sorel sur recommandation d'amis qui louaient les qualités de surveillance et de travail de l'établissement. La réalité fut différente pour l'adolescent, qui décrit cette période comme " le bordel comme pas possible ".

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Il évoque des soirées passées à écouter des radios pirates au troisième étage de l'internat, ainsi que des balades hebdomadaires sur la digue. Un projet de film tourné entre copains a été interrompu par une méningite cérébrospinale chez le photographe, entraînant la fermeture du lycée pendant une semaine.

Évolution urbaine et traces d'une jeunesse disparue

En explorant Honfleur plus de 60 ans plus tard, Alain Keler cherche les vestiges de cette liberté naissante. Il observe une ville architecturalement préservée mais transformée dans ses usages commerciaux, notant la disparition des cafés avec jukebox qui diffusaient autrefois Jacques Brel.

Ces lieux sont désormais remplacés par des boutiques de souvenirs. L'artiste a toutefois retrouvé des traces tangibles de son histoire, comme une ancienne camarade photographiée devant la porte du lycée, exposée à côté de la photo de classe de l'époque.

Détails pratiques pour la visite à Deauville

L'exposition se déroule aux Franciscaines à Deauville jusqu'au 4 janvier. Les tarifs pour le pass festival sont fixés à 13 € pour les adultes, 8 € pour les abonnés et 5 € pour les jeunes et les bénéficiaires d'une démarche solidaire.