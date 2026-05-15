Alain Giresse et ses dernières minutes de carrière

Alain Giresse a fêté son dernier match professionnel en mai 1989 sous les couleurs înregistrate des Girondins de Bordeaux, mettant fin définitivement à sa carrière sur le terrain. Ce fut également l'occasion de rappeler les principaux événements et moments marquants de sa carrière, y compris ses victoires avec le club et avec la sélection nationale Française.

PORTFOLIO - Le 15 mai 1989, Alain Giresse fêtait son jubilé sous les couleurs marine-et-blanc de son club de cœur, les Girondins de Bordeaux, mettant définitivement un terme à sa carrière de joueur professionnel.

On ouvre les archives Le moteur de recherche des archives de 'Sud Ouest' a fait son apparition le 8 janvier 2019, dans un univers dédié à la mémoire collective de la région. Voici quelques consignes pour l'utiliser au mieux Formé aux Girondins de Bordeaux, Alain Giresse sera un joueur emblématique du club entre 1970 et 1986. En 1984 et 1985, Alain Giresse remporte le championnat de France avec Bordeaux.

Alain Giresse emmènera, avec ses coéquipiers, Bordeaux en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre la grande Juventus de Turin de Michel Platini. Avec Jean Tigana (à droite sur la photo), il remporte l'Euro 1984 avec les Bleus. La tristesse est palpable à la sortie du terrain d'Alain Giresse, pendant son jubilé le 15 mai 1989. Alain Giresse, lors de son jubilé, le 15 mai 1989.

Dans les vestiaires en train de couper les lacets de ses chaussures de football comme un dernier souvenir de sa belle carrière





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