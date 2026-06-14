Alain Gerberon, Périgourdin passionné de vélo, collectionne figurines de cyclistes Tour de France

Alain Gerberon, qui se réjouit de l’arrivée de la Grande Boucle dans le département, a accumulé environ un millier de coureurs miniatures et 300 caravanes publicitaires depuis une quinzaine d’années. Le mardi et le jeudi, c’est vélo au Club Olympique Périgueux-Ouest (Copo) et, le dimanche, vide-greniers à la recherche de figurines de cyclistes.

Alain Gerberon , qui se réjouit de l’arrivée de la Grande Boucle dans le département, a accumulé environ un millier de coureurs miniatures et 300 caravanes publicitaires depuis une quinzaine d’années.

Le mardi et le jeudi, c’est vélo au Club Olympique Périgueux-Ouest (Copo) et, le dimanche, vide-greniers à la recherche de figurines de cyclistes. Alain Gerberon a des moments forts dans la semaine. Ce passionné de vélo a ouvert sa collection à « Sud Ouest », à quelques semaines de l’arrivée du Tour de France 2026 en Dordogne : notre dossier pour tout savoir avant l’arrivée de la Grande Boucle.

Coûts, tracé, bons plans, petites et grandes histoires… « Sud Ouest » vous dit tout sur l’étape Périgueux - Bergerac du 11 juillet. Jusqu’au jour J, tous les articles liés à cette étape sont à retrouver ici Dans le millier de personnages du Périgourdin figurent évidemment des maillots jaunes, des verts, des blancs, à pois ou d’équipes actuelles ou passées et même quelques tandems.

Une vitrine accueille la plupart d’entre eux, formant des pelotons classés par marque, comme Salza, Fonderies Roger ou CBG Mignot. Les plus vieux modèles datent des années 1950. Les plus récents valent « quelques euros » et se trouvent dans les bourses à jouets des alentours. Car Alain Gerberon met en avant « le plaisir de chiner » plutôt que d’agrandir sa collection grâce à Internet.

Il montre les petits derniers, achetés la semaine auparavant. Il sort aussi de la vitrine un Peter Sagan miniature, au maillot vert peint à la main, sept fois meilleur sprinteur de la Grande Boucle, mais également des reproductions de Jacques Anquetil, d’Eddy Merckx ou de Rik Van Looy sur son Tour de France 1962.

« C’est exactement son dossard », sourit le collectionneur. La copie à échelle réduite du vélo de Miguel Indurain trône également en bonne place. Et, un peu plus bas dans l’armoire vitrée, Alain Gerberon conserve quelque 300 véhicules publicitaires et autres caravanes du Tour. Les Champion et Cochonou attirent l’œil.

Le 11 juillet, il sera évidemment dans les rues de la cité préfecture pour voir passer les coureurs qui s’élanceront de Périgueux jusqu’à Bergerac.

« Ce sera une belle étape. C’est vallonné, le terrain se prête à une belle échappée, enfin j’espère », veut croire Alain Gerberon, qui aimerait bien voir un baroudeur français comme Paul Lapeira ou Valentin Madouas lever les bras. Cela ferait une belle figurine. Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s’engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alain Gerberon Périgueux Tour De France Figurines De Cyclistes Collectionneurs Club Olympique Périgueux-Ouest Vidéo-Greniers Grandes Échappées Baroudeurs Français Figurines De Cyclistes Tour De France Collectionneurs Tour De France Club Olympique Périgueux-Ouest Tour De France Vidéo-Greniers Tour De France Grandes Échappées Tour De France Baroudeurs Français Tour De France

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alain Schifres est mort, il avait décrit les familles françaises comme personne dans « le Nouvel Observateur »Nous apprenons avec tristesse la disparition du journaliste et écrivain Alain Schifres (1939-2026), qui fut l’une des irrésistibles plumes des pages « Notre époque », au « Nouvel Observateur », où il racontait les étranges mœurs de ses contemporains.

Read more »

Paul Seixas a subi une chute au Tour de FrancePaul Seixas a annoncé son intention de reprendre du temps pour rester dans les clous de son objectif maillot jaune mais il a subi une chute qui le laisse avec plus de 3 minutes de retard sur le peloton.

Read more »

Le Boulazac Basket Dordogne annonce son premier recrutement de la saison 2026-2027Le club périgourdin a annoncé, ce samedi 13 juin, l’arrivée d’un ailier britannique, Joshua Uduje

Read more »

Alain Baraton: Comment se débarrasser du pied-de-coq, la terreur des jardiniers?Notre chroniqueur Alain Baraton, jardinier en chef au domaine de Versailles a reçu un courrier de Monique: 'Cette année je suis envahie par le pied-de-coq. Je désherbe et il repousse très vite. Comment m’en débarrasser une bonne fois pour toutes?' Il lui a répondu sur ce point précis...

Read more »