Aix-en-Provence : La magie du numérique s'empare de la ville pour l'événement Monumental

Découvrez Monumental, un événement gratuit mêlant arts visuels et numérique à Aix-en-Provence, transformant le quartier du Pavillon de Vendôme en un laboratoire artistique à ciel ouvert.

Aix-en-Provence s'apprête à vivre une expérience sensorielle unique ce samedi 23 mai avec le lancement de l'événement intitulé Monumental . Cette manifestation, totalement gratuite et ouverte au grand public, se situe à la confluence des arts visuels et des technologies numériques.

Organisée dans le cadre prestigieux de la Biennale d'Aix ainsi que de la Nuit des musées, cette soirée promet d'attirer plus de 3 000 visiteurs. Le concept est simple mais ambitieux : transformer l'espace urbain en une galerie à ciel ouvert où les murs et les jardins deviennent les supports d'expressions artistiques contemporaines. Le site du Pavillon de Vendôme, la Villa Lily Pastré ainsi que l'école d'art ESSAIX seront les épicentres de cette effervescence créative.

Au cœur de ce projet se trouve une volonté profonde de service public et de mutualisation des ressources, comme le souligne Barbara Satre, directrice de l'ESSAIX. L'école d'art, partenaire historique de la Biennale, a vu son rôle évoluer, notamment après la crise sanitaire du Covid-19. Cette période difficile a paradoxalement renforcé les liens entre les étudiants et les acteurs culturels extérieurs, créant une forme d'intelligence collective inédite. Pour les élèves, cette collaboration est une opportunité précieuse d'immersion professionnelle.

Sous la direction de l'artiste marseillaise Léa Puissant, quatorze étudiants de deuxième à cinquième année ont travaillé intensément durant une semaine de production. Ils ont ainsi pu expérimenter la réalité du terrain : gestion de budget, adaptation aux contraintes de l'espace public, communication et médiation culturelle. Cette approche pédagogique permet de briser l'isolement des artistes et d'offrir aux étudiants un tremplin vers le monde du travail. Le programme de cette journée est particulièrement riche et diversifié.

Dès 13h et jusqu'à 19h, le jardin du pavillon de Vendôme accueillera une exposition-performance orchestrée par Léa Puissant et ses étudiants. Ce premier temps fort, réalisé en partenariat avec l'association Voyons voir, propose une exploration esthétique où l'art s'invite dans la nature. Les visiteurs pourront découvrir des installations qui questionnent notre rapport au monde, tout en profitant de l'ambiance conviviale renforcée par la présence de food-trucks.

C'est une invitation à la flânerie et à la découverte, permettant d'investir des espaces publics qui ne sont pas habituellement dédiés à la monstration artistique, palliant ainsi le manque de grands lieux d'exposition permanents dans la ville d'Aix. Le point culminant de l'événement débutera à 20h30 pour s'étendre jusqu'à 23h30. Une vingtaine d'artistes multimédias investiront les trois sites adjacents pour créer un parcours nocturne magique. Ce projet, porté par Ricardo Garcia, enseignant à l'ESSAIX, propose onze installations sonores et visuelles.

Sur la façade majestueuse du Pavillon de Vendôme, des mappings sophistiqués, conçus conjointement par des étudiants et les artistes Laszlo Zsolt Bordos et Cyril Meroni, viendront illuminer la nuit. Parallèlement, l'artiste hongrois Andras Nagy investira le théâtre nô avec des propositions audacieuses. Un aspect fascinant de la soirée sera l'introduction de petits animaux de compagnie robotiques, dont la présence invite le spectateur à réfléchir sur la frontière poreuse entre le vivant et le technologique.

L'exploration se poursuivra avec le studio Hexalab, qui installera sept écrans le long d'une allée du jardin. Leurs projections exploreront la dualité entre la matière et l'antimatière, rendant visible l'invisible.

Enfin, la villa Lily Pastré proposera un triptyque coloré en 3D, largement inspiré par l'univers complexe de Bosch. Cette programmation foisonnante transforme véritablement le quartier en un laboratoire artistique vibrant. En mêlant art vidéo, installations multimédias et mapping, Monumental ne se contente pas de décorer la ville, mais propose une réflexion profonde sur l'évolution des arts à l'ère du numérique.

L'événement s'inscrit ainsi comme un moment fort de la vie culturelle locale, prouvant que la culture peut être à la fois populaire, éducative et socialement fédératrice





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