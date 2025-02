AirTag d'Apple à moins de 33 euros sur Amazon

L'AirTag d'Apple est en promotion sur Amazon, vous permettant de le retrouver à un prix avantageux. Cet petit dispositif d'Apple est idéal pour suivre vos clés, votre sac ou tout autre objet précieux. Découvrez les détails de cette promotion et les avantages d'utiliser l'AirTag.

Qui n'a jamais cherché ses clés, son sac ou craint de se les faire dérober ? Dans bien des cas, on finit par retrouver ses affaires en cherchant un peu, mais ce n'est pas systématique. Pour tranquilliser votre esprit au sujet de vos biens les plus précieux, vous pouvez opter pour l'AirTag d' Apple . Très apprécié des clients Amazon et réputé pour sa fiabilité, l'AirTag est actuellement en promotion sur le site marchand.

Auparavant proposé au prix de 39,99 euros, ce petit élément est actuellement accessible pour la somme de 32 euros, soit 18 % de remise. Pour ce prix, vous obtenez un exemplaire, mais vous pouvez aller plus loin si besoin est. Acheter deux AirTags vous revient à 64 euros au lieu de 78 euros, et en prendre quatre ne vous coûtera pas 129 mais 99 euros. Vendus et expédiés par Amazon, ces AirTags d’Apple vous seront livrés en un jour ouvré si vous êtes membre Prime.L'AirTag d'Apple est un petit disque de la taille d'une grosse pièce de 3,19 cm de diamètre. Cela lui permet d'être glissé partout, que ce soit dans un sac à dos, une pochette ou encore d'être attaché à vos clés. Grâce à sa pile plate CR2032, qu'il est aisé de remplacer, l'AirTag offre jusqu'à un an d'autonomie. Pour en profiter pleinement, il vous suffira d'installer l'application Localiser, puis de nommer l'AirTag si vous le souhaitez. Il peut émettre un signal qui s'intensifie lorsque vous vous rapprochez de lui ou être suivi à distance. La localisation Ultra Wideband permet, de son côté, de connaître la distance vous séparant de l'accessoire et de vous indiquer la direction à suivre. Ces fonctionnalités ne suffisant parfois pas, il est possible de faire appel au réseau d'appareils Apple pour vous aider à trianguler la position de vos affaires. Rassurez-vous, les échanges de données liés au réseau sont chiffrés et anonymisés.Profitez des livraisons en un jour ouvré gratuitement et sans limites en France métropolitaine en vous abonnant à Amazon Prime. Être membre Prime vous donne accès à Prime Video, à Amazon Music et à Prime Gaming. Si vous consommez du contenu sur Twitch, vous pourrez tous les mois vous abonner à la chaîne de votre choix





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Airtag Apple Promotion Amazon Localiser Suivi D'objets Ultra Wideband Livraison Rapide Amazon Prime

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Apple AirTag : cet accessoire que tout le monde veut est en promotion sur AmazonNe perdez plus vos affaires grâce à l’Apple AirTag. En promotion sur Amazon, il se glisse près de vos effets personnels pour les tracer en temps réel et vous indiquer leur emplacement précis. Découvrez cet appareil pratique à prix réduit !

Lire la suite »

Au sommet des ventes Amazon, l’Apple AirTag est enfin en promotionL’AirTag d’Apple est une balise qui permet de repérer et localiser vos effets personnels avec précision. Profitez des millions d’appareils du réseau Localiser avec une totale confidentialité de vos données

Lire la suite »

Localisez Vos Effets Personnels en Toute Sécurité avec l'AirTag d'AppleL'AirTag d'Apple vous permet de repérer et retrouver vos objets, vos proches et vos appareils. Grâce à la technologie Ultra Wideband et au réseau Localiser, vous pouvez localiser vos effets personnels avec précision. L'AirTag est sécurisé, anonyme et votre vie privée est protégée.

Lire la suite »

Motorola propose aussi son 'AirTag', une vraie alternative pour ceux qui n'aiment pas AppleEn 2021, Apple lançait ses AirTags, des balises visant à ne plus jamais perdre ses effets personnels. Cette tendance est aujourd'hui suivie par Motorola, qui (re)lance… ses Moto Tag.

Lire la suite »

L'AirTag d'Apple: L'accessoire de tracking ultra pratiqueCet article présente l'AirTag d'Apple, un petit appareil discret qui permet de localiser facilement vos objets grâce à son système de géolocalisation. Il détaille les fonctionnalités de l'AirTag, notamment le mode Localisation précise et le mode Perdu, ainsi que ses caractéristiques techniques comme sa résistance à l'eau et sa durée de vie de la batterie. L'article met également en avant une offre promotionnelle sur Amazon.

Lire la suite »

AirTag 2 : Apple veut corriger le plus gros problème de la première génération du traqueurPréparez-vous à une nouvelle ère de sécurité pour votre balise GPS Apple !

Lire la suite »