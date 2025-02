AirPods Pro 3 : Des Caméras ? Mais Pour Quoi Faire ?

Un analyste affirme que les AirPods Pro 3 pourraient intégrer des caméras pour améliorer les fonctionnalités audio spatial et d'intelligence artificielle. De plus, il s'agirait d'extensions sensorielles qui captent l'environnement et permettraient une assistance numérique contextuelle.

Un analyste reconnu pour ses prédictions concernant les projets d' Apple évoquait déjà l'idée d'intégrer des caméras dans les fameux écouteurs sans fil d' Apple . À l'époque, on imaginait qu'il s'agissait surtout d'une manière d'améliorer le rendu audio en fonction de l'environnement. L'analyste affirmait que les AirPods Pro pourraient embarquer des caméras infrarouges dès 2026, notamment pour optimiser l'audio spatial avec le casque Vision Pro.

Il affirmait également qu'Apple était en train de concevoir des AirPods Pro 3 capables de mesurer votre rythme cardiaque et votre température corporelle. Le journaliste confirmait aussi l'arrivée de caméras externes, cette fois pour des fonctions d'intelligence artificielle. En plus des capteurs de santé, les AirPods Pro 3 hériteraient d'une nouvelle puce H3 pour booster la qualité audio et l'autonomie. De quoi en faire un véritable couteau suisse à porter sur les oreilles. C'est la question que beaucoup se posent. La réponse se trouve dans la stratégie d'Apple autour de la réalité augmentée. En équipant les AirPods de capteurs optiques à faible résolution, les AirPods deviendraient alors de véritables extensions sensorielles qui captent votre environnement en permanence. Couplés à Apple Intelligence, les écouteurs pourraient vous fournir une assistance numérique contextuelle en continu, sans même avoir à sortir votre téléphone. Il faudra cependant attendre encore un peu avant de voir débarquer ces AirPods nouvelle génération. Selon les analystes, les AirPods Pro 3 pourraient être lancés dès 2024





iPhonfr / 🏆 44. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Airpods Apple Caméras Réalité Augmentée Intelligence Artificielle

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Apple Propose des AirPods avec Caméras pour une Réalité Augmentée ImmersiveL'entreprise technologique américaine Apple s'apprête à révolutionner l'expérience audio avec de nouveaux AirPods équipés de caméras. Cette innovation vise à améliorer l'immersion dans les environnements de réalité augmentée et mixte.

Lire la suite »

Des AirPods équipés de caméras : ça se précise pour le futur produit d'AppleLe secteur de la réalité augmentée est en plein essor, et Apple veut elle aussi sa part du gâteau. C'est dans cette optique qu'elle se penche, entre autres, sur le développement d'AirPods équipés de caméras… Mais pour quoi faire, au juste ?

Lire la suite »

Les plus grands concurrents des AirPods Pro 2 arrivent aujourd'hui : qui sont-ils ?Beats, la filiale d'Apple, devrait présenter de nouveaux écouteurs aujourd'hui. Voici ce que l'on sait déjà.

Lire la suite »

Les Superpouvoirs des Bébés : Des Explorateurs, des Chercheurs et Peut-être des PoètesCe podcast explore les capacités étonnantes des bébés et remet en question notre perception de leurs connaissances et de leurs compétences.

Lire la suite »

ZFE à Saint-Sébastien : la plaque d’immatriculation des véhicules étrangers désormais scannée via des camérasDepuis l’entrée en vigueur de la « zona de bajas emisiones » (ZBE, l’équivalent de nos zones à faibles émissions), les véhicules étrangers doivent être enregistrés sur le site de la municipalité. En cas de manquement, l’addition peut être salée

Lire la suite »

Soldes ou pas, les AirPods Pro 2 sont à prix réduit sur le site AmazonEnvie de vous offrir des écouteurs sans fil haut de gamme à prix avantageux ? Les célèbres AirPods Pro 2 d'Apple font actuellement l'objet d'une réduction alléchante sur Amazon. Ces écouteurs True Wireless, reconnus pour leurs performances audio exceptionnelles, voient leur prix baisser de 30 euros,...

Lire la suite »