Airfryer Philips Série 2000 : un allié pour une alimentation plus équilibrée sans prise de tête

L'airfryer Philips Série 2000 est un petit électroménager qui permet de réduire la consommation de matières grasses tout en préparant des fritures croustillantes et fondantes. Il est doté de 13 modes de cuisson, d'une capacité de 6,2 litres et utilise jusqu'à 90 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse traditionnelle.

Adopter une alimentation plus équilibrée ne devrait pas être un parcours du combat. Oubliez les restrictions et les frustrations, l'airfryer Philips est là pour réduire la consommation de matières grasses sans pour autant rogner sur la gourmandise.

Ce petit électroménager, devenu un allié quotidien pour nombre de foyers, utilise jusqu'à 90 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse traditionnelle. S'il permet toujours de préparer des fritures croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur, il ne se contente pas uniquement de ça. Multipliez les recettes plus saines avec l'airfryer Philips Série 2000 à -36 % sur Amazon, disponible à 70,79 euros au lieu de 109,99 euros.

Poulet, viande rouge, poisson, légumes, frites, gâteaux et bien d'autres mets peuvent être réalisés avec peu de matières grasses. Et pour cause, cet airfryer Philips Série 2000 est capable de frire sans huile, de rôtir, de réchauffer, de cuire au four et plus encore. Côté praticité, cet appareil en a dans son tiroir.

Une capacité de 6,2 litres, une technologie RapidAir pour une cuisson homogène et un tiroir vitré, tout a été pensé pour réaliser des repas sans prise de tête. Parce qu'il s'agit d'une véritable star dans l'univers des électroménagers, c'est sans surprise que l'airfryer Philips Série 2000 a reçu la note de 4,6/5 avec plus de 5 095 évaluations clients. Cet appareil, doté du label de qualité Choix d'Amazon, bénéficie de la livraison et des retours gratuits.

Consommez mieux sans rogner sur la gourmandise avec l'airfryer Philips Série 2000 doté de 13 modes de cuisson, d'une capacité de 6,2 litres et utilisant jusqu'à 90 % de matières grasses en moins. Ce contenu est proposé par un expert de l'équipe 20 Minutes Shopping. Les prix affichés sont indicatifs et susceptibles de changer. Cet article peut contenir des liens affiliés, ce qui signifie que 20 Minutes peut toucher une commission si vous réalisez un achat





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