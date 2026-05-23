Airfryer Philips Série 2000 : un airfryer Ninja à moins de 80 euros avec 13 modes de cuisson

Cet airfryer Philips Série 2000 est une excellente option pour se lancer dans la cuisson sans huile. Il dispose d'une fenêtre intégrée sur la façade pour surveiller la coloration des frites ou du poulet sans ouvrir la cuve, garantissant une cuisson uniforme et une texture croustillante.
La fenêtre intégrée sur la façade permet de surveiller la coloration des frites ou du poulet sans ouvrir la cuve : la chaleur reste emprisonnée et les aliments dorent uniformément. Résultat immédiat, la texture croustillante est garantie à chaque session. La cuve de 6,2 litres accueille jusqu’à 1,2 kg d’aliments en une seule tournée, largement suffisant pour préparer un repas complet pour quatre personnes sans multiplier les cuissons.
Fini les plats qui refroidissent pendant que la deuxième fournée attend son tour.intègre 13 modes de cuisson préréglés qui éliminent les calculs de température et de durée. Chaque programme ajuste automatiquement les paramètres pour les frites, le poulet, le poisson ou les légumes, vous permettant de lancer la cuisson en une simple pression.
Par ailleurs, l’écran tactile réagit instantanément au doigt et affiche les réglages en gros caractères lisibles. Les icônes intuitives guident chaque étape sans consulter le manuel, rendant l’appareil accessible même lors d’une première utilisation.
Enfin, le poids de 5,35 kg facilite les déplacements entre le plan de travail et le placard. L’airfryer Philips Série 2000 NA230/00 se range dans un meuble standard grâce à ses dimensions compactes de 30,9 cm de largeur.
De plus, les éléments amovibles passent au lave-vaisselle, supprimant le nettoyage manuel fastidieux après chaque repas.
