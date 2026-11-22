Cdiscount lance une sélection d'appareils de cuisine Ninja pour le Black Friday 2026. Découvrez les réductions sur l'Airfryer Dual Zone, le multicuiseur Combi et la machine à glace CREAMi.

La marque américaine Ninja consolide sa domination sur le marché français des appareils de cuisson à air pulsé en atteignant la première position en valeur des ventes sur l'année 2025. Cette prééminence commerciale, validée par une étude indépendante, confirme l'ancrage durable de ces technologies dans les foyers hexagonaux. À l'approche immédiate du Black Friday fixé au vendredi 27 novembre 2026, le distributeur en ligne Cdiscount dévoile une sélection stratégique de trois modèles emblématiques de la marque.

La stratégie Black Friday de Cdiscount sur les marques de cuisine

Ce choix d'assortiment s'aligne sur trois besoins culinaires majeurs identifiés par les consommateurs contemporains : la capacité à nourrir une famille nombreuse, la possibilité de préparer plusieurs plats simultanément et l'envie de créer des desserts glacés à domicile. Les prix affichés sur la plateforme sont déjà en vigueur au moment de la publication de cette offre. Cette situation impose une réactivité immédiate aux acheteurs, car les stocks sont limités et les conditions commerciales sont de durée restreinte.

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La concurrence sur le secteur de l'électroménager de cuisine reste intense durant cette période clé de l'année. Outre les modèles Ninja, Cdiscount propose également des promotions sur des marques telles que Bosch, Tefal et De'Longhi. Cependant, l'attention se concentre particulièrement sur les innovations de Ninja, reconnues pour leur polyvalence et leur efficacité énergétique. Les utilisateurs peuvent ainsi optimiser leur budget tout en acquérant des équipements performants pour leur quotidien culinaire.

Le Ninja Foodi Dual Zone pour une cuisson simultanée optimisée

Ce modèle spécifique résout le problème de la synchronisation des temps de cuisson grâce à sa structure unique à deux tiroirs indépendants de 3,8 litres chacun. Cette configuration offre un volume total de 7,6 litres, permettant de préparer un poulet entier de 1,6 kilogramme dans chaque compartiment. L'utilisateur peut définir des programmes, des températures et des minuteurs distincts pour chaque zone, ou synchroniser les deux pour obtenir une fin de cuisson identique.

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Le Ninja Foodi Dual Zone est commercialisé chez Cdiscount à un prix réduit de 99,99 euros, en baisse par rapport à son tarif normal de 169,99 euros. L'appareil intègre quatre modes de cuisson principaux : Air Fry, Max Crisp, Rôtir et Réchauffer. La fonction Max Crisp permet d'obtenir des textures croustillantes pour les frites ou de réchauffer des produits surgelés sans les ramollir. La température maximale atteint 240°C, et les pièces amovibles sont compatibles avec le lave-vaisselle pour un entretien simplifié.

Le multicuiseur Ninja Combi : une polyvalence extrême jusqu'à 8 couverts

Le Ninja Combi se distingue par son intégration de 12 fonctions différentes au sein d'une seule cuve d'une capacité généreuse de 12,5 litres. Cette architecture permet de réaliser des opérations variées incluant la cuisson vapeur, le mijotage, la saisie, la levée de pâte et même le travail du riz et des pâtes. Ninja garantit la préparation de repas complets en trois services pour huit personnes en seulement 15 minutes.

Avec un prix affiché de 229,99 euros chez Cdiscount, cet appareil vise à réduire le temps de cuisson de 50 % par rapport à un four traditionnel. Le kit inclus comprend le plat Combi, la plaque de cuisson et la grille Crisper, facilitant la réalisation de plats complexes comme des pâtes gratinées accompagnées de pain à l'ail. Cette solution centralise les tâches culinaires et libère de l'espace sur le plan de travail, répondant ainsi aux contraintes des cuisines modernes.

La machine à glace Ninja CREAMi pour une pâtisserie artisanale maison

La Ninja CREAMi permet la réalisation de glaces, sorbets et milkshakes à partir d'ingrédients choisis par l'utilisateur, garantissant une transparence totale sur la composition nutritionnelle. Le processus est simplifié en deux étapes principales : le remplissage et la congélation du pot pendant 24 heures, suivis de l'insertion dans la machine pour une transformation en glace crémeuse en 2 minutes. Sept programmes distincts sont disponibles pour adapter la texture à la préparation souhaitée.

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Proposée à 158,99 euros chez Cdiscount, la machine utilise le système Creamify, doté d'une pale en acier inoxydable à vitesse variable. Cette technologie lisse la base congelée pour obtenir une texture onctueuse, tout en permettant l'ajout de morceaux pour des versions plus gourmandes. Comme les autres appareils de la gamme, les pièces amovibles sont lavables au lave-vaisselle, assurant une hygiène optimale et une maintenance sans effort pour les utilisateurs exigeants.