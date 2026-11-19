Boulanger propose l'Airfryer Moulinex Easy Fry Dual XXL à 129,99 euros au lieu de 199,99 euros. Cette offre de -70 euros concerne un appareil double tiroir de 11 litres pour cuisiner sainement.

Le distributeur Boulanger propose actuellement une offre promotionnelle d'une ampleur inhabituelle sur un appareil électroménager haut de gamme de la marque Moulinex. L' Airfryer Moulinex Easy Fry Dual XXL, un modèle phare conçu pour préparer des repas complets, bénéficie d'une remise immédiate de 70 euros. Cette réduction drastique place le prix de vente final à 129,99 euros, contre un tarif habituel de 199,99 euros. Cette initiative commerciale de Boulanger vise à attirer les consommateurs en quête d'équipements de cuisine performants et économiques.

Caractéristiques techniques et capacité de 11 litres

L'Airfryer Moulinex Easy Fry Dual XXL se distingue par sa capacité totale de 11 litres, répartie entre deux tiroirs indépendants. Le premier tiroir offre un volume de 6,5 litres, tandis que le second propose 4,5 litres. Cette configuration à double panier permet une flexibilité maximale en cuisine. L'utilisateur peut ainsi cuire simultanément des aliments aux besoins thermiques différents, comme un poulet de 2 kg et 1 kg de frites par exemple.

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Chaque tiroir dispose de son propre temps et de sa propre température de cuisson. Ces réglages se font depuis un grand panneau de contrôle situé sur la partie supérieure de l'appareil, face à l'utilisateur. Le dispositif intègre sept programmes prédéfinis optimisés pour différents types d'aliments : viande, poisson, légumes et frites. Ce mécanisme garantit une cuisson homogène et adaptée à chaque ingrédient traité.

Efficacité énergétique et résultats sanitaires

Ce modèle s'engage dans une démarche de consommation responsable et de santé publique. La technologie utilisée réduit l'apport en matière grasse au strict minimum pour les plats préparés. L'Airfryer Moulinex Easy Fry Dual XXL permet ainsi d'obtenir des résultats sains sans sacrifier le goût. L'appareil est noté 4,5 sur 5, témoignage de la satisfaction des utilisateurs concernant ces performances.

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D'un point de vue énergétique, la consommation est réduite jusqu'à 70 % par rapport à un four traditionnel. Cette efficacité permet de limiter les factures d'électricité tout en respectant l'environnement. Par ailleurs, la vitesse de cuisson est augmentée de 40 %, offrant un gain de temps non négligeable pour la préparation des repas quotidiens. Ces critères techniques en font un outil central pour les foyers modernes.

Disponibilité et conditions de l'offre Boulanger

Cette promotion s'adresse aux clients souhaitant se rendre dans un magasin Boulanger ou effectuer leur achat directement sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne. L'offre concerne spécifiquement le modèle Easy Fry Dual XXL de la marque Moulinex. La disponibilité semble limitée, invitant les acheteurs à agir rapidement pour bénéficier du tarif de 129,99 euros.

Il convient de noter que ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de ses lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. Cette transparence assure la fiabilité de l'information proposée aux lecteurs.

Impact pour les consommateurs et le marché

La réduction de 70 euros constitue une incitation financière majeure pour l'acquisition d'un appareil de qualité supérieure. Pour les ménages cherchant à équiper leur cuisine, cette offre représente une opportunité concrète de moderniser leur matériel. Le choix d'un modèle double tiroir répond aux besoins de familles nombreuses ou de personnes appréciant la polyvalence.

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En proposant un produit noté 4,5 sur 5 à un prix réduit, Boulanger positionne cette promotion comme un argument de vente compétitif sur le marché de l'électroménager. L'association entre la marque Moulinex, reconnue pour son expertise, et la force de frappe commerciale de Boulanger crée une dynamique d'achat puissante. Les consommateurs peuvent ainsi accéder à une technologie de pointe à un coût maîtrisé.