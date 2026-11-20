La nouvelle politique d'Airbnb entre en vigueur ce vendredi. Elle interdit aux hôtes d'exiger des corvées des clients, une mesure qui divise fortement les propriétaires.

La plateforme de location courte durée Airbnb a officiellement modifié ses règles d'utilisation en vigueur ce vendredi. Cette mise à jour majeure interdit désormais aux hôtes d'imposer des tâches ménagères spécifiques à leurs voyageurs lors du séjour. Les clients ne sont plus tenus de changer les draps, de faire la vaisselle ou de sortir les poubelles avant leur départ.

Fin des corvées imposées aux clients

L'objectif affiché par la compagnie est de retirer aux utilisateurs toute obligation d'effectuer des travaux qui relèvent normalement du personnel d'entretien professionnel. Airbnb précise dans son communiqué que ces activités doivent être prises en charge par l'hôte et non déléguées au locataire temporaire.

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Cette décision vise à réduire les frictions fréquentes entre les parties prenantes de la plateforme. De nombreux voyageurs se plaignaient devoir réaliser ces gestes domestiques tout en ayant déjà acquitté des frais de ménage souvent élevés, pouvant dépasser 100 euros selon la superficie du bien loué.

Vives réactions des propriétaires et pétition

La nouvelle réglementation suscite une forte contestation parmi la communauté des propriétaires. Une pétition en ligne a été lancée pour dénoncer ces mesures, recueillant plus de 30 000 signatures à ce jour. Les hôtes craignent notamment des abus potentiels de la part des visiteurs laissés sans contraintes strictes.

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Cette opposition est partagée tant par les particuliers que par les professionnels de l'hôtellerie. Les propriétaires estiment que cette interdiction leur impose une charge de travail supplémentaire qu'ils refusent de supporter financièrement ou physiquement après chaque séjour.

Nouvelles obligations et règles de vie

Malgré l'interdiction générale, Airbnb permet aux hôtes de conserver quelques exigences limitées. Les propriétaires peuvent demander aux clients de laisser la vaisselle sale dans l'évier et de trier les déchets dans les poubelles mises à disposition.

De plus, le règlement intérieur autorise désormais les hôtes à définir sept règles de vie spécifiques à leur logement. Ces directives doivent être clairement présentées aux voyageurs au moment de la réservation en ligne.

Application internationale et prochaines étapes

Ces nouvelles dispositions s'appliquent immédiatement et sans exception à toutes les locations internationales hébergées sur la plateforme. Aucun propriétaire ne peut échapper à cette nouvelle politique globale imposée par la direction d'Airbnb.

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Les sept règles autorisées peuvent concerner l'heure d'arrivée et de départ, le nombre maximum d'invités, les politiques de tabagisme ou encore la présence d'animaux de compagnie. La plateforme indique que ce cadre aidera les voyageurs à comprendre clairement les attentes des hôtes avant leur réservation.