Airbnb dévoile les lieux les plus romantiques pour un séjour déconnecté en couple

À l'approche de la Saint-Valentin, Airbnb révèle les destinations les plus recherchées pour des séjours romantiques et déconnectés. Face à la « technoférence » qui menace les relations amoureuses, les couples cherchent refuge dans des lieux isolés et paisibles, loin des écrans et des distractions.

Dans une ère où nous sommes constamment connectés, il semble presque impossible d'échapper à l'omniprésence de nos téléphones et appareils numériques.

Ce phénomène a tristement donné naissance à la « technoférence », qui est littéralement une mauvaise habitude étant, contre toute attente, devenue une briseuse de couples et amenant à s'interroger sur la qualité des relations amoureuses. Plusieurs études récentes ont en effet mis en lumière les frustrations croissantes engendrées par ce comportement, provoquant un désir croissant de moments de déconnexion, comme en témoignent les dernières données d'Airbnb. Selon les informations récentes de la plateforme de réservation, les recherches de « séjours déconnectés » pour deux personnes ont augmenté de +140 %, une tendance qui témoigne d’un besoin urgent de rétablir une connexion véritable entre les partenaires, loin des distractions numériques. Le terme « technoférence » désigne l’interruption des interactions humaines, particulièrement dans les relations amoureuses, causée par l’utilisation excessive des appareils électroniques, notamment les téléphones portables. Plusieurs études psychologiques menées ces dernières années ont démontré que ce phénomène était une cause importante de conflits et de frustrations dans les couples. Des études qui ont révélé que des personnes en couple se sont senties négligées ou ignorées par leur partenaire en raison de l'usage excessif de leurs téléphones, et ce, de manière régulière. Il a ainsi été constaté que les couples exposés à la technoférence ont souvent du mal à maintenir une communication fluide et de qualité. Cela peut se traduire par des disputes liées à la perception de l'ignorance, de la déconnexion émotionnelle, voire de la solitude ressentie, même en étant en présence de l'autre. Un phénomène confirmé par Airbnb qui révèle aujourd'hui que selon une nouvelle étude, six français sur dix (62 %) estiment que leur partenaire passe trop de temps sur son téléphone. Ainsi, pour lutter contre la technoférence et dans une volonté de recherche constante de solutions pour restaurer la qualité des relations, de plus en plus de couples choisissent de se retirer dans des lieux isolés, dédiés à la déconnexion totale. Ces retraites sont spécialement conçues pour encourager les couples à se déconnecter des écrans et se reconnecter les uns aux autres, sans les distractions numériques qui empiètent sur la vie quotidienne. Airbnb livre un chiffre plutôt surprenant : +140 % de hausse de recherches pour les « séjours déconnectés » sur la plateforme de réservation en février 2025 par rapport à la même période l’année précédente. Cette tendance montre donc que le langage de l’amour recherché par de nombreux couples est désormais du temps de qualité, loin des réseaux et du tumulte du quotidien. Les amoureux en quête de reconnexion misent alors sur des week-ends dans le cœur de la campagne normande ou en pleine nature, ou encore dans une maison flottante dans les Landes. « Chez Airbnb, nous sommes convaincus que passer du temps de qualité avec ceux que l’on aime est précieux. C’est pourquoi notre sélection de « Séjours déconnectés » les plus prisés offre une échappatoire idéale pour les couples souhaitant se libérer des distractions quotidiennes, des écrans et des emplois du temps chargés. Ces séjours permettent de se ressourcer dans des lieux parmi les plus paisibles et isolés de France » explique Clément Eulry, Directeur France d’Airbnb. Parmi les « Séjours déconnectés » les plus wishlistés sur Airbnb en France : Située à 20 km de Bordeaux, cette maison flottante offre un cadre romantique et insolite au cœur de la nature. Avec sa terrasse donnant sur le lac de Baurech, elle promet une escapade paisible au milieu des vignobles. Entourée de cabanes de pêcheurs, cette magnifique cabane au bord de l’eau est idéale pour les couples qui souhaitent se ressourcer en pleine nature. Le séjour comprend tout ce dont vous avez besoin, dont un canapé-lit avec vue sur l’eau et un poêle à bois. Ce gîte troglodyte insolite et niché dans la roche est pensé pour une déconnexion totale. Avec son jacuzzi encastré sous une voûte de pierre, ce cocon unique promet une escapade romantique inoubliable à seulement 15 minutes du Futuroscope. Ce dôme en bois est un véritable cocon de sérénité, ouvert sur le ciel grâce à son étoile à six branches. Entre randonnées, massages relaxants, repas gourmands et soirées au brasero, ce logement écologique promet déconnexion et apaisement au cœur d’une nature préservée. Evasion garantie dans cet appartement lumineux, au pied de la plage d’Étretat, avec un balcon offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la mer et l’emblématique aiguille creuse.





