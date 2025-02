Airbags Takata : L'État met la pression sur les constructeurs pour un rappel urgent

Le gouvernement français lance une campagne d'information pour encourager les automobilistes à vérifier si leur véhicule est équipé d'airbags Takata potentiellement dangereux. Les airbags Takata peuvent exploser lors du déclenchement, projetant des fragments métalliques sur les occupants. Le ministère des Transports demande aux constructeurs de fournir une liste exhaustive des véhicules concernés et de les rappeler rapidement.

L'État français appelle à la vigilance concernant les airbags Takata potentiellement dangereux. Le ministère des Transports a lancé une campagne d'information pour inciter les automobilistes à vérifier si leur véhicule est équipé de ces airbags et à les remplacer sans délai si nécessaire. Entre 1998 et 2019, de nombreux modèles ont été équipés d'airbags Takata utilisant des cristaux de nitrate d'ammonium pour leur inflation.

Cependant, cette méthode moins coûteuse s'avère dangereuse car la capsule peut exploser lors du déclenchement de l'airbag, projetant des fragments métalliques sur les occupants. Les fortes chaleurs et l'humidité augmentent le risque d'explosion. Plusieurs décès et blessures graves ont été signalés dans le monde, y compris en France et dans les Outre-Mer. \Chaque marque a initié ses propres campagnes de rappel, avec des dates de début variables. Toyota a commencé en 2013, tandis que Citroën et DS (Stellantis) ont lancé une vaste campagne en mai 2024. Le gouvernement français, en appui du service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) créé en 2020, a demandé aux constructeurs d'agir de manière plus proactive. \Les constructeurs doivent fournir une liste exhaustive des véhicules équipés d'airbags Takata, rappeler tous les véhicules non encore rappelés d'ici le 15 février, et mettre en place un stop-drive pour les véhicules dont les airbags non remplacés ont une durée de vie inférieure à celle du véhicule. La réparation est gratuite, prise en charge par le constructeur, et rapide. La voiture doit être immobilisée moins d'une demi-journée. \La liste des modèles potentiellement concernés est disponible en ligne, mais elle peut évoluer. Il est recommandé de consulter le site du constructeur automobile ou de contacter son garagiste. Une plateforme dédiée permet d'entrer le numéro d'identification du véhicule (VIN) pour vérifier si le véhicule est concerné





