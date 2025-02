Air Jordan 1 Mid à 97,99 € : Profitez de -30% sur les baskets iconiques !

Nike propose une promotion exceptionnelle sur les Air Jordan 1 Mid, avec une réduction de 30% les portant à 97,99€. Découvrez pourquoi ce modèle, apprécié pour son style sobre et son confort, s'arrache comme des petits pains.

Les baskets de la gamme Air Jordan 1 vous font de l'œil depuis longtemps ? Alors, la promotion du moment risque de vous faire craquer. Ne manquez pas la remise irrésistible de -30 % et obtenez les Air Jordan 1 Mid à 97,99 euros au lieu de 139,99 euros chez Nike . Si ce modèle, en particulier, s'arrache comme des petits pains, c'est qu'il s'agit d'une paire sobre facile à associer.

Dotées d'une empeigne blanche en cuir lisse avec des détails noirs, ces sneakers s'adaptent à tous les looks allant des plus décontractés aux plus habillés. Côté style, elles s'inspirent directement du modèle d'origine tout en s'équipant d'une coupe mi-haute. En plus d'être idéale pour l'hiver, cette coupe enveloppe la cheville pour améliorer le maintien sans limiter l'amplitude de vos mouvements. Ces Air Jordan 1 Mid sont à prix réduit Notées 4,8/5 avec 1 070 évaluations clients, ces Air Jordan 1 Mid pour homme ont le vent en poupe. Leur design n'est pas le seul facteur faisant pencher la balance en leur faveur. En effet, elles sont également réputées pour leur confort. Entre la sensation de douceur au contact de la peau offerte par le col rembourré, l'amorti prodigué par la semelle intermédiaire en mousse souple et l'adhérence assurée par la semelle extérieure en caoutchouc, elles multiplient les atouts. Pour réaliser encore plus d'économies, n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement au programme de fidélité de l'enseigne. En devenant membre, vous profitez de toutes les livraisons offertes et vous accédez aux articles exclusifs. Erreur de pointure ou insatisfaction, les retours se font jusqu'à 30 jours suivant la réception de votre commande. Ce qu'il faut retenir sur ces Air Jordan 1 Mid : Les Air Jordan 1 Mid pour homme, icônes du streetwear, préservent le look emblématique du modèle d'origine tout en dévoilant des coloris sobres pour s'associer facilement à toutes les tenues





