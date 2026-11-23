Découvrez le robot piscine Aiper Scuba S1 2026 avec WavePath 2.0 et 180 min d'autonomie. Offre Black Friday spéciale pour piscines jusqu'à 150 m².

Le lancement du robot piscine Aiper Scuba S1 2026 marque une étape significative dans l'optimisation de l'entretien des bassins domestiques, particulièrement durant la période du Black Friday. Cet appareil de la marque Aiper est conçu pour gérer simultanément les salissures situées au fond, sur les parois et à la ligne d'eau. Sa conception repose sur des chenilles offrant une adhérence optimale pour une mobilité verticale efficace.

Technologie WavePath et filtration performante

Le robot Aiper Scuba S1 2026 intègre la technologie WavePath 2.0 qui ajuste les trajectoires pour limiter les passages inutiles. Cette efficacité permet de couvrir un maximum de surface en un temps réduit. Le système de filtration associe un débit d'aspiration de 15 900 litres par heure à un panier filtrant de 180 microns. Une couche supplémentaire de filtre ultrafin MicroMesh de 3 microns retient les particules les plus fines.

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Autonomie et modes de nettoyage flexibles

L'autonomie de l'Aiper Scuba S1 2026 atteint 180 minutes en utilisation standard. En mode Éco, ce robot peut fonctionner jusqu'à 240 minutes. Cette puissance est suffisante pour s'occuper des piscines allant jusqu'à 150 mètres carrés. L'application Aiper permet de sélectionner cinq modes de nettoyage distincts. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir entre Auto, Fond, Parois, Éco et Programmation selon les besoins spécifiques.

Innovation IA avec le modèle Scuba V3

Pour les piscines aux formes complexes, le robot Aiper Scuba V3 2026 utilise l'intelligence artificielle pour détecter les saletés. Le robot reconnaît plus de 20 types de débris et repère les zones les plus sales. La technologie JetAssist améliore le nettoyage horizontal de la ligne d'eau. Le mode AI Navium planifie les cycles en fonction de l'historique d'entretien du bassin.

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Surveillance de surface avec l'EcoSurfer S2

Contrairement aux modèles précédents, l'Aiper EcoSurfer S2 reste en surface pour éviter que les débris ne coulent. Son système DebrisGuard empêche les débris de ressortir du panier de 4 litres. Un filtre de 150 microns retient les impuretés flottantes. La technologie SolarSeeker oriente le skimmer vers les zones ensoleillées pour optimiser la recharge.

Offre Black Friday et choix stratégique

L'offre Black Friday sur l'Aiper EcoSurfer S2 chez Amazon est de 20 euros. Le Aiper Scuba X1 chez Aiper bénéficie d'une réduction de 550 euros. Le duo composé du Scuba V3 pour le fond et l'EcoSurfer S2 pour la surface couvre l'ensemble du bassin. Ces solutions s'adaptent aux petits budgets et aux piscines entourées d'arbres.