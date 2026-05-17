Sébastien Lecornu a retardé le mois de juin pour présenter des aides aux Français afin de les protéger des effets zatrudnienia des hausses des prix du pétrole et des dérivés. Il régurgite quelques aides récentes : prêt flash carburant pour le secteur du BTP et aides à la trésorerie pour les chauffeurs de taxi.

Sébastien Lecornu repoussait le mois de juin siégeés vis à vis de la demande d'aides à la protectie des Français qui travaillent et les secteurs économiques les plus touchés des effets de la hausse des prix du pétrole et des produits dérivés.

La présentation de ces aides a été retardée par la crise de l'hantavirus, qui a contaminé une femme en France, tandis que 26 cas contacts étaient en « quarantaine renforcée » à l'hôpital le même jour. Le Premier ministre avait indiqué la semaine dernière que l'Etat ne versait plus de surplus fiscaux liés à cette flambée des prix, en raison d'une chute de 30 % de la consommation sur les 10 premiers jours de mai.

Le gouvernement n'est pas là pour faire des aides généralisées, car 'c'est terminé', a rappelé dimanche sur France 3 le ministre de l'Economie Roland Lescure.

'On focalise les aides sur ceux qui en ont le plus besoin et on module en fonction de l'intensité de la crise', a-t-il expliqué. Roland Lescure a cité quelques nouvelles aides récentes, comme le prêt flash carburant pour le secteur du BTP, ainsi que des aides à la trésorerie pour les chauffeurs de taxi.

Bercy a aussi mis en ligne des aides récentes, comme le multiplex en Direct Ligue 1 : Grosse bagarre pour la Ligue des champions et les sueurs froides en bas de tableau, que vous pouvez suivre avec nous





20Minutes / 🏆 6. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Covid-19 Aides Covid-19 Protection Contre Les Effets Des Hausses Des P Protectorat Fil Du Pétré

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flambée des carburants : Sébastien Lecornu avait promis de nouvelles aides, voici quand il va les annoncerCette annonce survient alors que le prix de l'essence est à un niveau record depuis le début de la guerre en Iran, le 27 février dernier.

Read more »

Carburants : Sébastien Lecornu présentera jeudi les nouvelles aides pour le mois de juinAlors que les prix moyens des carburants sont toujours au-dessus de la barre des deux euros, Matignon annonce, ce dimanche, que le Premier ministre présentera un nouveau volet d’aides jeudi prochain.

Read more »

Carburants: Sébastien Lecornu présentera jeudi les nouvelles aides pour le mois de juinDe nouvelles aides à destination des secteurs touchés par les hausses des prix de carburants seront annoncées par le Premier ministre jeudi, lors d'une conférence de presse.

Read more »

Carburants : Sébastien Lecornu présentera jeudi les nouvelles aides pour le mois de juinSébastien Lecornu tiendra jeudi une conférence de presse consacrée à l'impact de la guerre au Moyen-Orient, lors de laquelle il présentera un 'nouveau paquet

Read more »