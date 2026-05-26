Le gouvernement français a confirmé que les aides au carburant seront maintenues, malgré les rapprochements entre les États-Unis et l'Iran qui pourraient conduire à un accord au Moyen-Orient. Les aides seront réservées aux secteurs les plus exposés et aux travailleurs.

Le gouvernement français a confirmé que les aides au carburant seront maintenues, malgré les rapprochements entre les États-Unis et l' Iran qui pourraient conduire à un accord au Moyen-Orient.

La ministre déléguée chargée de l'Energie a précisé que ces aides seront réservées aux secteurs les plus exposés, tels que la pêche, l'agriculture, le BTP et les routiers. Les aides à domicile, les taxis, certains professeurs et les TPE-PME pourront également bénéficier de cette aide. Au moins trois millions de personnes sont concernées par cette aide qui sera versée du 24 mai au 31 août.

Les demandeurs devront fournir leur numéro fiscal, leur numéro d'immatriculation du véhicule et leur numéro de carte grise, ainsi que remplir les conditions d'utilisation du véhicule. L'aide sera versée dans un délai d'environ dix jours et équivaudra à environ 30% du prix des carburants. La porte-parole du gouvernement a promis que davantage de Français seront aidés dans les semaines à venir. La situation reste très incertaine, mais le gouvernement a souhaité privilégier les aides ciblées et les réserver aux travailleurs.

Les effets de la guerre au Moyen-Orient sur le prix de l'énergie continueront un certain temps, a précisé la ministre déléguée chargée de l'Energie





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