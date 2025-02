Ai Weiwei Interdit d'Entrée en Suisse Pour Manque de Documents de Voyage

L'artiste chinois dissident Ai Weiwei a été empêché d'entrer en Suisse en raison du manque de documents de voyage adéquats. Il a été renvoyé vers son aéroport d'origine après avoir été informé de la limitation de son entrée dans l'espace Schengen.

L'artiste chinois dissident Ai Weiwei a été empêché d'entrer en Suisse en raison de l'absence de documents de voyage adéquats, a annoncé la police locale mardi 11 février 2025. L'artiste, qui a décrit son expulsion de l'aéroport de Zurich sur les réseaux sociaux, a déclaré avoir découvert à son arrivée en Suisse , après son vol de Londres, qu'il lui était interdit d'y entrer.

Dans un message publié sur Instagram lundi 10 février 2025 en soirée, il a affirmé : « Je dors sur un banc avec une couverture ce soir, en attendant d'être expulsé demain matin à 06h50 ». Mardi 11 février, au matin, il a publié une vidéo où on le voit traverser en voiture un terminal quasi déserté de l'aéroport de Zurich avant son départ pour Londres. La police cantonale de Zurich a déclaré à l'AFP qu'elle avait constaté que M. Weiwei, en tant que ressortissant chinois, ne disposait pas des documents de voyage nécessaires pour entrer sur le territoire suisse. À cette fin, il lui a été refusé l'entrée dans l'espace Schengen, la zone de libre circulation en Europe. « Comme c'est souvent le cas dans de tels cas, M. Weiwei est resté dans la zone de transit jusqu'à son vol de retour vers son aéroport d'origine », a déclaré la police, soulignant que l'artiste « n'a jamais été arrêté et (a) toujours pu se déplacer librement ». Fils d'un poète vénéré par les anciens dirigeants communistes, Ai Weiwei, âgé de 67 ans, est peut-être l'artiste moderne le plus connu de Chine, où il a contribué à concevoir le célèbre stade dit du « Nid d'oiseau » pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Mais il est tombé en disgrâce après avoir critiqué le gouvernement chinois et a été emprisonné pendant 81 jours en 2011. Il a finalement quitté la Chine pour l'Allemagne quatre ans plus tard. L'artiste, qui vit avec son fils au Portugal depuis 2019, a déjà visité la Suisse pour y participer à des événements culturels et présenter des expositions, sa dernière visite remontant à 2023.





Ai Weiwei Suisse Expulsion Documents De Voyage Schengen Chine Artiste Dissident Politique

