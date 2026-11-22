Un an après la fusillade de Bondi Beach, Ahmed al Ahmed, qui a désarmé un terroriste, revient sur son acte. Il dénonce la montée de l'extrémisme et plaide pour la cohésion nationale.

Près d'un an après les événements tragiques survenus le 14 décembre 2025 à Sydney, Ahmed al Ahmed, le citoyen d'origine syrienne qui a désarmé un terroriste lors de l'attentat de la plage de Bondi, livre ses souvenirs les plus sombres. Dans une interview exclusive accordée à l'agence de presse AFP le 20 novembre 2026, l'homme raconte sa lutte quotidienne contre le traumatisme tout en lançant un pressant appel à l'unité nationale face à la polarisation croissante du pays.

Le récit du désarmement et le prix de l'héroïsme

Ahmed al Ahmed, vendeur de fruits né en Syrie et arrivé en Australie en 2006, se trouvait sur la plage de Sydney avec son cousin ce dimanche de décembre alors que la fête de Hanouka battait son plein. La fusillade a fait seize morts, dont une femme âgée décédée de ses blessures en novembre 2026, marquant l'un des attentats les plus meurtriers dans le pays depuis des décennies. En entendant les coups de feu, il s'est jeté sur l'assaillant pour lui prendre son fusil, affirmant que sauver des vies ne laisse pas de place à la réflexion.

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L'intervention de M. Ahmed est devenue virale et il est largement considéré comme un héros ayant empêché un bilan plus lourd. Il a été félicité personnellement par le Premier ministre australien, Anthony Albanese, et une cagnotte organisée en son honneur a permis de réunir plusieurs millions de dollars. Cependant, la célébrité est désormais derrière lui, laissant place à une convalescence difficile et à une santé mentale fragilisée par les événements de cette journée fatidique.

Traumatismes persistants et impact sur la santé

Malgré la reconnaissance publique, Ahmed al Ahmed déclare souffrir encore " jour après jour, nuit après nuit " du face-à-face avec le tireur qu'il a affronté. Il se souvient avoir vu l'assaillant, croyant être invulnérable, avant de se mettre à couvert derrière un arbre sous les tirs, pensant alors à sa mort et à sa famille. Les séquelles physiques sont également présentes, car il souffre de douleurs neurologiques, prend des médicaments pour le sommeil et n'a pas récupéré toute la mobilité de sa main gauche.

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Le tireur désarmé, identifié sous le nom de Sajid Akram, a ensuite été abattu par la police sur les lieux. Son fils, Naveed Akram, est actuellement détenu et confronté à soixante-dix-huit chefs d'accusation, incluant des accusations de terrorisme et de meurtre. Ces détails judiciaires soulignent la gravité de l'attaque et la complexité des enquêtes en cours pour comprendre la dynamique de ce crime odieux survenu dans un lieu public fréquenté.

Contexte politique et montée de l'extrémisme

En réaction à cette tragédie, le Parti travailliste au pouvoir a annoncé l'instauration de mesures strictes contre la détention d'armes à feu, ainsi que de nouvelles lois visant à bannir les groupes politiques extrémistes. Parallèlement, le parti d'extrême droite One Nation voit sa popularité augmenter, portant un discours hostile à l'immigration, en particulier en provenance de pays musulmans qu'il associe à un " islam radical ". Cette montée des voix extrémistes inquiète la communauté et divise l'opinion publique australienne.

Ahmed al Ahmed, qui se définit fièrement comme un Australien, qualifie One Nation de " mauvais " et refuse catégoriquement d'assimiler les actes des tireurs de Bondi à sa religion musulmane. Il insiste sur le fait que la diversité culturelle du pays doit être préservée et que tous les êtres humains doivent être traités avec respect, indépendamment de leur origine ou de leur foi, pour éviter que la haine ne s'installe durablement dans la société.

Engagement communautaire et appel à la solidarité

Face à ces défis, Ahmed al Ahmed monte une fondation pour venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences, s'inspirant de sa propre histoire de fils de policier en Syrie. Il considère que sa survie et son acte sont le signe d'une mission divine pour protéger sa communauté et empêcher qu'elle ne soit divisée. Son message est clair : il est impensable de juger ou blâmer autrui, et l'Australie, par sa nature multiculturelle, doit rester un modèle de cohésion sociale.