Après l'attentat de Bondi le 14 décembre 2025, Ahmed al Ahmed désarme un terroriste. Ce Syrien installé en Australie appelle à l'unité nationale et rejette toute association avec le crime.

Un an après les événements tragiques survenus à Bondi Beach, Ahmed al Ahmed, vendeur de fruits originaire de la Syrie, livre son témoignage sobre et bouleversant. Installé en Australie depuis 2006, cet homme humble est devenu le symbole d'une résistance civique face au terrorisme lors de la fête de Hanouka.

Le désarmement héroïque le 14 décembre 2025

Ahmed al Ahmed fut l'un des rares à réagir immédiatement lorsque la fusillade éclata dans la foule nombreuse réunie pour Hanouka. Le dimanche 14 décembre 2025, alors qu'il se trouvait sur la plage de Sydney en compagnie de son cousin, il entendit les cris de la population terrifiée. Face à l'assaillant qui tirait sur des civils inoffensifs, il n'hésita pas une seconde pour agir.

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Selon ses propres dires, il ne fallut pas réfléchir pour sauver des vies. En entendant les appels à l'aide des enfants, des femmes et des personnes âgées, il s'est élancé vers le tireur pour lui arracher son fusil. Cette intervention brutale et courageuse permit de neutraliser une partie de la menace et d'éviter un bilan encore plus lourd.

Traumatisme persistant et conséquences physiques

Même si de nombreux Australiens considèrent M. Ahmed comme un héros having empêché plus de morts, la réalité de son état de santé est loin d'être anodine. Près d'un an après les faits, il souffre encore quotidiennement des séquelles physiques et psychologiques de cet affrontement direct. Il reçoit un traitement médical spécifique pour gérer des douleurs neurologiques intenses et des troubles du sommeil chroniques.

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De plus, son corps garde la trace permanente de cet acte héroïque. Il n'a jamais récupéré toute la mobilité de sa main gauche, une incapacité qui lui rappelle constamment le danger qu'il a affronté. Ce soir-là, après avoir désarmé l'assaillant, il a été visé à son tour et a dû se mettre à l'abri derrière un arbre pour échapper aux tirs qui pleuvaient sur lui.

La violence politique et la réponse gouvernementale

Ce drame a profondément bouleversé la société australienne et déclenché une réponse politique immédiate. Le Premier ministre Anthony Albanese a salué les actions de M. Ahmed lors d'une rencontre personnelle. Parallèlement, le gouvernement travailliste au pouvoir a annoncé l'adoption de mesures strictes contre la détention d'armes à feu.

Ces nouvelles lois visent également à permettre l'interdiction officielle de groupes politiques jugés extrémistes. Cette réponse législative intervient dans un contexte où le parti One Nation observe une montée de sa popularité, porteur d'un discours souvent critique vis-à-vis de l'immigration en provenance de pays musulmans perçus comme sources d'islom radical.

Engagement communautaire et rejet de l'extrémisme

Ahmed al Ahmed, qui se définit fièrement comme un Australien patriote, refuse catégoriquement de laisser la haine diviser le pays. Il a d'ailleurs créé une fondation dédiée à l'aide aux femmes et aux enfants victimes de violences, s'inspirant de son propre parcours de fils de policier en Syrie. Il aspire à unir sa communauté plutôt qu'à l'enfermer dans la peur.

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Il rejette fermement les tentatives de généralisation attribuant ces actes terroristes à sa foi. Il rappelle avec force qu'il est un musulman ayant risqué sa vie pour protéger des innocents. Pour lui, ces actes ne reflètent aucunement les valeurs de sa religion ni celles des nombreuses personnes venues en aide aux victimes durant cet après-midi sombre de décembre 2025.