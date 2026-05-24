Ahmad Vahidi : L'ascension d'un homme de l'ombre au sommet du pouvoir iranien

Portrait d'Ahmad Vahidi, général des Gardiens de la révolution et figure clé du régime iranien, dont l'influence croissante marque un tournant vers une ligne politique radicale et intransigeante.

Ahmad Vahidi s'est imposé comme l'une des figures les plus redoutables et influentes du paysage politique et sécuritaire de la République islamique d' Iran . Longtemps resté dans la pénombre des services de renseignement et des opérations clandestines, ce général des Gardiens de la révolution occupe désormais une place centrale au sein du cercle restreint des décideurs de Téhéran.

Son ascension fulgurante a été marquée par un tournant décisif suite au décès de Mohammad Pakpour, survenu lors d'opérations militaires américano-israéliennes en février 2026. En prenant la direction du Corps des gardiens de la révolution islamique, Vahidi a consolidé un pouvoir immense, transformant une institution déjà puissante en l'unique moteur des décisions militaires, sécuritaires et idéologiques du pays.

Cette situation démontre l'échec des stratégies de décapitation du commandement iranien, lesquelles ont paradoxalement éliminé les modérés pour propulser les éléments les plus radicaux et intransigeants aux commandes de l'État. Le parcours d'Ahmad Vahidi est intimement lié à l'histoire tourmentée de l'Iran contemporain. Né en 1958 à Chiraz, il a forgé sa conviction et son identité politique dans le chaos de la guerre entre l'Iran et l'Irak.

Très tôt, il s'est intégré aux structures révolutionnaires, grimpant rapidement les échelons du renseignement militaire. Entre 1988 et 1997, il a dirigé la force Al-Qods, l'unité d'élite chargée des opérations extérieures, une mission qu'il a ensuite transmise au célèbre Qassem Soleimani. Ce passage du terrain militaire à la gestion administrative a fait de lui un profil rare : un stratège capable de naviguer dans les couloirs du pouvoir politique.

Il a ainsi occupé les postes de ministre de la Défense sous la présidence d'Ahmadinejad, puis celui de ministre de l'Intérieur sous Raïssi. À travers ces fonctions, Vahidi est resté fidèle à sa ligne politique dite principaliste, s'opposant systématiquement à tout compromis ou rapprochement avec les puissances occidentales, privilégiant une autonomie militaire absolue et une méfiance viscérale envers Washington.

Toutefois, l'image de Vahidi est profondément marquée par des accusations de crimes graves et de terrorisme international. Le point le plus sombre de son dossier demeure l'attentat de 1994 contre le centre communautaire juif AMIA à Buenos Aires, une explosion dévastatrice ayant coûté la vie à 85 personnes. Ce drame a conduit Interpol à émettre une notice rouge à son encontre, faisant de lui un fugitif international aux yeux d'une partie de la communauté mondiale.

Par ailleurs, son passage au ministère de l'Intérieur en 2022 a été marqué par une répression sanglante des manifestations liées au port obligatoire du hijab. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme estiment que plus de 500 personnes ont été tuées sous sa supervision. Le département du Trésor américain l'a sanctionné pour avoir cautionné la violence des forces de sécurité et menacé ouvertement les manifestants.

Loin de le fragiliser, ce passé de dur et de paria international semble avoir renforcé sa crédibilité auprès des factions les plus radicales du régime. Aujourd'hui, l'influence d'Ahmad Vahidi dépasse largement le cadre strictement militaire. Selon plusieurs analystes et think tanks, notamment l'Institute for the Study of War, il fait désormais partie du noyau dur qui pilote non seulement la réponse armée de l'Iran, mais aussi ses orientations diplomatiques.

Son accès direct à Mojtaba Khamenei, le fils du Guide suprême et héritier potentiel du pouvoir, lui confère un avantage stratégique majeur. Dans cette nouvelle architecture du pouvoir, les figures diplomatiques traditionnelles, comme le ministre des Affaires étrangères, ne sont plus que des interfaces publiques, tandis que les véritables décisions sont prises dans le secret des bureaux des Gardiens de la révolution.

La stratégie prônée par Vahidi est claire : maintenir une pression maximale sur les États-Unis et leurs alliés régionaux, refusant toute concession diplomatique pour imposer la vision iranienne de l'ordre régional. Son ascension marque donc l'avènement d'une ère où la force prime sur la négociation





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