Agüero Perte Son Pari et Sa Dignité Après la Victoire du Real Madrid

Sergio Agüero a perdu un pari de 10 000 dollars après que le Real Madrid ait remporté la première jambe du match de Ligue des champions contre Manchester City. Des rumeurs persistantes affirment qu'il aurait également perdu sa dignité après avoir fait une déclaration audacieuse dans un podcast avant le match.

Sergio Agüero , l'ancien attaquant star de Manchester City , a vécu une soirée mouvementée mardi soir suite à un pari raté concernant le match de Ligue des champions contre le Real Madrid . Agüero a partagé sur son compte X un pari qu'il avait effectué avant le match, misant 10 000 dollars (environ 9 600 euros) sur l'occurrence de deux buts en première période. La cote à 3,65 lui promettait un gain de 36 500 dollars (environ 35 000 euros) si sa prédiction s'avérait juste.

Malheureusement pour lui, seul Erling Haaland a marqué pour Manchester City en première période, et malgré de nombreuses occasions pour le Real Madrid, le score n'a pas bougé jusqu'à la 45e minute. La deuxième période a été plus prolifique avec un total de cinq buts marqués, mais Agüero a perdu sa mise de 10 000 dollars, une perte qu'il a partagée comme partie de son partenariat avec une marque de paris en ligne.Au-delà de cette perte financière, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, selon lesquelles Agüero aurait perdu plus que de l'argent lors de cette rencontre : sa dignité. Des spéculations persistantes imputent à l'ancien joueur argentin des propos audacieux tenus dans un podcast avant le coup d'envoi, déclarant: « Le Real Madrid ne peut pas battre Manchester City. Si cela se produit, je me coupe les testicules. » Cependant, il semble que ces affirmations restent sans fondement, et Agüero n'aurait jamais prononcé ces mots publiquement.Les médias qui relayent ces accusations citent le podcast « Som I Serem FCB » comme source, mais il s'agit en réalité d'un compte X pro-Barça qui a partagé la phrase supposée d'Agüero sans aucune confirmation ni source. Malgré le manque de preuves, le nom d'Agüero a rapidement fait le tour des réseaux sociaux suite à la victoire du Real Madrid, donnant lieu à une multitude de memes qui imaginent l'ancien joueur humilié et dépeint avec des références humoristiques à la série à succès Game of Thrones.





