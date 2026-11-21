L'AGS domine la Fédérale 2 avec deux victoires parfaites. Frédéric Castet détaille la stratégie de l'entente et le prochain choc contre Pamiers à L'Isle-Jourdain.

Les joueuses de l'entente Arrats Gimone Save ( AGS) confirment leur domination dans le championnat de Fédérale 2 avec deux succès convaincants. Ces victoires ont été obtenues sans concéder le moindre point aux équipes d'Adé et de Saint-Jory/Bruguières. Cette performance sportive exceptionnelle place le groupe féminin à la première position du classement provisoire avec dix points.

La Clé du Succès Sportif et Technique

Frédéric Castet, qui occupe simultanément les fonctions d'entraîneur et de manager des seniors féminines, attribue ces résultats à l'engagement total des joueuses. La réussite repose sur une assiduité exemplaire tant lors des entraînements que durant les matches officiels. Le collectif allie avec pertinence l'énergie des jeunes athlètes à l'expérience de joueuses plus confirmées.

Also read Au Botswana, la success-story canadienne Lucara tente de survivre à la crise des diamants

Le staff technique veille à encadrer rigoureusement le projet de jeu pour assurer la progression du groupe. Les joueuses font preuve d'une grande réceptivité face aux différentes sollicitations战术iques et physiques. Cette discipline collective constitue le moteur principal de la dynamique positive qui anim l'entente depuis le début de la compétition.

Construction Collective et Soutien Administratif

Derrière cette excellence sportive se cach un travail logistique et administratif considérable mené par les dirigeants de l'AGS. La gestion des aspects financiers, administratifs et logistiques a été prise en charge par une équipe dévouée. Sans cette structure de soutien solide composée de bénévoles compétents, la pérennité du projet aurait été compromise.

Advertisement

La création de cette catégorie seniors féminines a nécessité une mobilisation unique depuis l'été. Frédéric Castet a dû convaincre les présidents des trois clubs constitutifs de l'entente, à savoir l'USL, le LSC et le RSM. L'objectif était de démontrer la viabilité économique et sportive du projet commun tout en sécurisant les partenaires et sponsors nécessaires.

Développement du Rugby dans le Gers et Accueil Local

L'accueil réservé par les présidents des clubs de L'Isle-Jourdain, Lombez/Samatan et Mauvezin a été décisif pour la réussite de l'initiative. Cette collaboration a permis de développer le rugby féminin au sein de ces clubs et dans une partie du Gers dépourvue jusque-là de formation féminine seniors à XV. La fréquentation des matchs augmente régulièrement, attirant un public mixte et diversifié.

Cette dynamique confirme l'intérêt croissant pour cette catégorie dans le paysage rugby de l'est du département. La structure s'appuie désormais sur l'existence précoce de l'équipe cadette pour faciliter la transition et l'intégration des nouvelles joueuses. Cette synergie entre les générations renforce la cohésion globale du club et favorise l'attraction de nouvelles talents.

Objectifs pour la Suite de la Saison

Après la phase de brassage composée de cinq matches, l'AGS évolue désormais dans le niveau B du championnat. L'équipe a laissé les places d'honneur du niveau A aux formations du haut de tableau tout en restant dans la course pour le titre. La motivation est à son comble pour conserver la tête de la poule et qualifier le groupe pour la suite de l'épreuve.

Advertisement

Les joueuses entendent maintenir leur invincibilité sur leurs terrains domestiques à L'Isle-Jourdain, Samatan et Mauvezin. Le prochain rendez-vous incontournable aura lieu ce dimanche à quinze heures au stade Fernand-Lapalu de L'Isle-Jourdain. L'AGS y recevra Pamiers, deuxième du classement avec cinq points et un match en retard, dans une confrontation déterminante pour la suite de la saison.