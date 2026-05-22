Agriculture and Society: A Documentary Theater Piece on the Challenges and Opportunities of Farming

The play explores the complex relationship between agriculture, society, and the environment. It highlights the challenges faced by farmers, the impact of agricultural policies, and the growing divide between farmers and consumers. The piece aims to foster understanding and empathy, and to inspire action towards sustainable farming practices.

Pour les AnthropoScènes, la compagnie Adoc présente son spectacle Nourrir l'humanité, c'est un métier, jeudi 28 mai 2026 à la salle des fêtes des Ventes (Eure).

Charles Culot et la compagnie Adoc ont travaillé pendant des années pour nourrir ce spectacle. Ils y brossent un portrait actuel, à la fois engagé et nuancé de l’agriculture en France et en Belgique. ©Olivier LavalDoit-elle permettre à des territoires et leurs habitants de se nourrir sainement, à proximité des fermes qui les maillent ? Doit-elle produireafin de permettre aux gens de consacrer leur budget à d’autres postes de dépenses ?

Et d’être compétitive à l’export ? Doit-elle d’abord et avant tout remplir nos assiettes, ou doit-elle égalementde nos paysages, de notre terre, de notre eau et de toute la biodiversité de nos campagnes ? L'agriculture, et celles et ceux qui la font, se retrouve au cœur d'enjeux sociétaux qui la dépassent complètement. Au gré du déplacement des priorités de nos sociétés, tantôt vers la rentabilité économique et l'accessibilité de l'alimentation, tantôt vers la santé et le bien-être des vivants...

Notre pièce n'a pas vocation à diviser les agriculteurs entre eux, ou les agriculteurs et le reste de la population. On a besoin de tous.écume depuis le début des années 2010 les fermes de France et de Navarre (finement, de Belgique) pour. Avec la compagnie de théâtre Adoc, il en a fait un spectacle : dont la première mouture a été présentée sur scène en 2011.

« Depuis, le spectacle n'a cessé d'être amélioré, transformé.dès qu'il y a une actualité, on le met à jour pour être au plus juste, au plus près de ce que vivent les agriculteurs », confie-t-il. et de la création artistique que de la table ronde.elle s'astreint à délivrer et amplifier leur parole, représentation après représentation. « C'est un spectacle très humain, fait de récits de famille racontés autour d'une table de cuisine : c'est comme ça que nous les avons rencontrés.

» Assis sur une botte de paille ou sur de simples chaises, dans une mise en scène sobre, les deux comédiens – en alternance, Charles Culot ou Simon Drahonnet, et Valérie Gimenez, Pauline Moureau ou Sarah Testa – retranscrivent les témoignages ainsi recueillis.

« Quand on est chez les agriculteurs, au bout d'un moment, on oublie tous la caméra et ils commencent à se livrer. Et d'une rencontre qui devait durer 20 minutes, on arrive vite à deux heures de discussion. » Alors dans l'écriture puis devant un public, « on se sent investis ; on ne peut pas mentir..

Il y a quelque chose dans l'imitation des personnes qui est très fort pour nous : on a un rapport intime à nos personnages. Ça nous aide à jouer au plus juste de leurs: ils étaient 1,6 million en 1982 ; ils ne sont plus que 400 000 en 2020. Fruit d'une politique desuccessifs des fermes, cette baisse de la proportion des agriculteurs dans la population active a un effet collatéral regrettable.

Dans les générations précédentes, chacun et chacune avait au moins un agriculteur parmi ses proches, avec qui l'on pouvait discuter du métier autour d'un repas de famille, ou à qui l'on filait un coup de main pendant les moissons. Aujourd'hui, l'écart se creuse entre d'une part, ceux qui nourrissent l'intégralité de la population, et d'autre part, les citoyens-consommateurs, devenus presque étrangers aux processus de culture et de transformation de leur propre alimentation.

Dès lors, comment partager les réalités du terrain ? Comment concilier les contraintes parfois écrasantes du métier d'agriculteur et les attentes fortes (et légitimes) d'une population de plus en plus sensible à la qualité de son environnement et du contenu de son assiette ? C'est dans cette volonté que le spectacle s'inscrit : 'Notre pièce n'a pas vocation à diviser les agriculteurs entre eux, ou les agriculteurs et le reste de la population.

Il n'est pas question de jeter l'opprobre sur certains, alors que pour opérer une transition agroécologique durable, on a besoin des





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