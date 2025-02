Agriculteurs de Haute-Garonne bloquent la frontière avec l'Espagne

Des agriculteurs de Haute-Garonne ont organisé un blocage de la frontière avec l'Espagne ce lundi 10 février 2025 pour protester contre le libre-échange avec le Mercosur et ses impacts sur leur savoir-faire et l'environnement.

La situation des agriculteurs de Haute-Garonne reste loin d'être satisfaisante, malgré une nouvelle mobilisation ce lundi 10 février 2025. Un peu plus d'un an après les premiers mouvements de colère qui ont secoué la France, environ 80 agriculteurs, dont une dizaine d'Espagnols, ont stationné leurs tracteurs au pont du Roi, à la frontière espagnole.

À la tête de cette manifestation, Jérôme Bayle, président de l'association des Ultras de l'A64 et membre de la Chambre d'Agriculture de Haute-Garonne, a expliqué que le mouvement visait à protester contre le libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne, qui, selon eux, empêche la certification de leur savoir-faire. Les agriculteurs ont installé des barrages filtrants, interrompant la circulation des routiers, automobilistes et même skieurs de Baqueira-Beret. Malgré cette obstruction, ils ont permis le passage toutes les 15 minutes, expliquant aux personnes qui traversaient leur motivation et leurs inquiétudes concernant le libre-échange et son impact sur l'environnement et la santé. Jérôme Bayle a indiqué avoir reçu beaucoup de soutien de la part des citoyens, qui comprennent que la lutte des agriculteurs est aussi la leur.Après plusieurs heures de mobilisation, les agriculteurs ont annoncé lever le barrage. Avant de partir, ils ont pu s'entretenir avec le préfet de Haute-Garonne, Jérôme Bayle lui ayant transmis leurs problèmes et obtenu un rendez-vous pour le lendemain soir. Le programme de cette rencontre concernait plusieurs arrêtés départementaux, notamment ceux relatifs à la tuberculose bovine dans les zones de protection renforcée et à la gestion de l'eau. Si les attentes des agriculteurs ne sont pas satisfaites lors de ce rendez-vous, ils ont prévenu qu'ils seraient prêts à reprendre leur mobilisation





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Agriculteurs Haute-Garonne Espagne Blocage Frontière Libre-Échange Mercosur Union Européenne Protestation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Quelle somme a été accordée par Val de Garonne Agglomération pour aider ses agriculteurs ?Depuis 2006, Val de Garonne Agglomération vient au soutien des agriculteurs via des subventions. En 2024, ce sont plus de 28 000 € qui ont été accordés.

Lire la suite »

Agriculture : L’éleveur frondeur Jérôme Bayle fauche la Haute-Garonne à la FDSEALa liste indépendante soutenue par Jérôme Bayle, figure du mouvement de protestation des agriculteurs début 2024, s’est imposée en Haute-Garonne aux élections à la chambre d’agriculture

Lire la suite »

Liste indépendante remporte les élections à la chambre d'agriculture en Haute-GaronnePour la première fois, une liste indépendante s'impose en Haute-Garonne aux élections à la chambre d'agriculture. Soutenue par Jérôme Bayle, figure du mouvement de protestation agricole de début 2024, la liste « Unis pour notre avenir » a recueilli 41% des voix, contre 25% pour les syndicats majoritaires FDSEA et JA. La victoire de cette liste, née du mouvement de protestation sur l'autoroute A64, est interprétée comme un désir de changement et de rupture avec les structures syndicales actuelles.

Lire la suite »

Victoire de la liste indépendante aux élections à la chambre d'agriculture de Haute-GaronneUne liste indépendante soutenue par Jérôme Bayle, figure du mouvement de protestation des agriculteurs début 2024, s'est imposée aux élections à la chambre d'agriculture de Haute-Garonne. La liste 'Unis pour notre avenir', avec 41% des suffrages, a devancé les listes des syndicats FDSEA et Jeunes agriculteurs (JA). Jérôme Bayle souligne la nécessité d'un changement dans le monde agricole et la fracture entre le terrain et le syndicalisme.

Lire la suite »

AFBB Loisire démarre la phase retour avec un nul en Haute-GaronneL'équipe de l'AFBB a remporté un précieux point lors de son déplacement au Rodéo FC, marquant le début de la phase retour du championnat de Régional 3. Après une première mi-temps dominante, marquée par un but d'Adam El Oula, les Lotois ont résisté à la pression des locaux en seconde période, terminant sur un score nul d'un but partout.

Lire la suite »

Ski dans les Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne : Peyragudes-LoudenvielleAu cœur de la vallée du Louron, cerné par les sommets et adossé aux rives du lac de Génos, le village de charme de Loudenvielle est relié aux stations de Peyragudes et de Val Louron par une télécabine et un télésiège.

Lire la suite »