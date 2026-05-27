Agressions sexuelles dans le périscolaire : trois ans de prison requis contre un animateur à Paris

Le procureur de la République de Paris a requis une peine de trois ans de prison, dont deux avec sursis et un an ferme avec un bracelet électronique, contre un homme accusé d'avoir agressé neuf enfants âgés de trois à cinq ans au moment des faits, entre 2024 et 2025. L'homme était animateur périscolaire dans l'école maternelle Alphonse Baudin, dans le XIe arrondissement de Paris. Le procureur estime que les faits sont avérés pour trois des neuf enfants et les deux adultes.

Le procureur de la République de Paris a requis une peine de trois ans de prison, dont deux avec sursis et un an ferme avec un bracelet électronique, contre un homme accusé d'avoir agressé neuf enfants âgés de trois à cinq ans au moment des faits, entre 2024 et 2025.

L'homme était animateur périscolaire dans l'école maternelle Alphonse Baudin, dans le XIe arrondissement de Paris. Le procureur estime que les faits sont avérés pour trois des neuf enfants et les deux adultes. Lors de sa prise de parole, le procureur a rappelé que juger des affaires concernant le périscolaire n'était pas simple, d'autant plus si elles concernent des enfants. Il a souligné l'importance de la confiance que les parents placent dans l'école de la République en confiant leurs enfants.

L'affaire trouve son origine en avril 2025, lorsque le parquet de Paris a reçu plusieurs signalements d'agressions sexuelles dans l'école Alphonse Baudin. Les parents de deux petites filles ont constaté des changements de comportement chez leurs enfants, qui étaient plus introverties qu'auparavant et présentaient des irritations à l'entrejambe. Les fillettes ont rapporté avoir subi des attouchements et des pénétrations avec une cuillère.

L'avocat de l'animateur a défendu son client en invoquant un manque de formation dans la prise en charge des enfants et en mettant en avant le fait que son client n'était pas connu des services de police. Il a également souligné la pénurie de personnel dans le périscolaire. Le jugement dans cette affaire sera rendu le 7 juillet 2026





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