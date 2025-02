Agression Violente à Lyon : Un Jeune Homme Attaqué par Trois Individus

Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 février 2025, un jeune homme a été victime d'une agression violente dans le 6e arrondissement de Lyon. Trois individus l'ont attaqué pour lui voler ses affaires, le frappant même avec un coup de crosse. La police a rapidement interpellé les trois suspects, deux mineurs et un majeur.

Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 février 2025, une agression violente a eu lieu dans le 6e arrondissement de Lyon . Selon nos informations, un jeune homme a été attaqué par trois individus qui cherchaient à lui voler ses affaires. La victime a subi des blessures légères. La police est intervenue rapidement et plusieurs suspects ont été placés en garde à vue.L'incident s'est produit vers 1 h 30 du matin, rue d'Inkermann, non loin de la frontière avec Villeurbanne.

Trois individus auraient abordé un homme en pleine rue pour lui extorquer son argent et son téléphone. Les agresseurs auraient brandit une arme de poing pour menacer leur victime. Dans des circonstances encore imprécises, l'homme aurait été frappé par un coup de crosse. Les voleurs auraient ensuite pris la fuite en laissant leur victime sur place.La police a été alertée et la victime a été transportée à l'hôpital Édouard Herriot, légèrement blessée. Peu après, des patrouilles de police ont retrouvé les auteurs présumés dans le secteur. Selon une source proche de l'affaire, le trio a été interpellé sans difficulté. Deux individus sont mineurs, vraisemblablement âgés de 17 ans, tandis que le troisième a 18 ans. Aucune arme à feu n'a été retrouvée malgré les recherches. Tous sont actuellement en garde à vue. Des investigations sont en cours dans le cadre d'une enquête ouverte pour extorsion avec arme





