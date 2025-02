Agression sauvage sur supporters handicapés de Villarreal après le match contre Valence

Deux jeunes supporters de Villarreal, tous deux en situation de handicap, ont été victimes d'une agression violente à la sortie du match contre Valence. Les faits se sont déroulés aux abords du stade de La Cerámica, où les jeunes ont été pris à partie par un groupe d'individus cagoulés, supposés être des supporters valencians. L'une des victimes souffre d'une fracture maxillo-faciale complète et d'une perte de vision partielle.

Les faits se sont déroulés aux abords du stade de La Cerámica, alors que trois jeunes supporters de Villarreal rentraient chez eux après le match. Susana Herreros, mère de l'une des victimes, raconte: « Ils étaient trois, âgés de 18 ans et tous en situation de handicap. Sur le chemin du retour, ils ont été insultés. Ils se sont arrêtés un instant, et les autres se sont jetés sur eux. Ils étaient cinq, majeurs. Comment peut-on justifier ça ? » Les agresseurs auraient proféré des insultes avant de se jeter sur leurs victimes, les rouant de coups. L'un des jeunes a subi une double fracture de la mâchoire et reste hospitalisé. Un autre présente un hématome sévère et une perte partielle de la vision. Les secours sont intervenus rapidement après l'alerte donnée aux alentours de 23h30. Une ambulance a transporté l'un des jeunes à l'hôpital de La Plana pour des contusions, tandis que l'autre, âgé de 21 ans, a été admis à l'hôpital général de Castellón pour une fracture maxillo-faciale. Une plainte a été déposée et la police enquête pour identifier les auteurs de cette agression. Selon certaines sources, les agresseurs pourraient être des supporters de Valence expulsés du stade pendant le match. Face à l'émotion suscitée par cette attaque, les clubs ont rapidement réagi. Villarreal CF a publié un communiqué exprimant sa 'condamnation absolue et son rejet total de toute forme de violence' : 'Deux supporters en situation de handicap ont été agressés à proximité du stade de La Cerámica et ont dû être hospitalisés. L’un d’eux, joueur de notre équipe de football adapté, a passé la nuit en observation, tandis que l’autre souffre d’une fracture maxillo-faciale complète et demeure hospitalisé. Villarreal CF collabore activement avec la police pour identifier les responsables.' De son côté, le Valencia CF a également condamné ces actes, affirmant que la violence n’a pas sa place dans le football et promettant de sanctionner sévèrement tout supporter impliqué dans l’agression





