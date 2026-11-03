Agression dans une école maternelle à Nice : une mère d'élève fichée FSPRT interpellée

Une femme de 36 ans, fichée pour radicalisation et sous le coup d'une OQTF, est placée en garde à vue après l'agression d'une directrice d'école à Nice.

Une mère d'élève de 36 ans a été interpellée à Nice peu après une agression survenue dans une école maternelle, une information confirmée par Nice-Matin. Placée en garde à vue, cette femme est soupçonnée d'avoir menacé avec une arme la directrice de l'établissement et une enseignante de la même école.

Selon la même source, la suspecte est inscrite au fichier de suivi des signalements pour radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Cette inscription signifie que la personne était déjà connue des services pour ce type de signalement avant les faits rapportés à Nice.

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Les faits reprochés à la mère d'élève à Nice

La mère d'élève aurait agressé la directrice et une enseignante de l'école avec une arme à feu et un couteau, avant d'être placée en garde à vue. Ces éléments figurent dans le dossier, mais la mise en cause conteste tout fait de violence.

Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Cette qualification pénale signifie que les investigations doivent établir si la suspecte avait l'intention de tuer, un point qui relèvera des enquêteurs et, ensuite, de l'appréciation de la justice.

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Profil judiciaire et statut administratif de la suspecte

La suspecte, âgée de 36 ans, possède la double nationalité tunisienne et italienne. Elle est également sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), a-t-on ajouté de même source.

Une OQTF est une décision administrative par laquelle l'État demande à un étranger de quitter le territoire français. La présence de cette mesure dans le dossier soulève la question de son exécution, que les éléments disponibles ne détaillent pas.

Le double profil de la suspecte, à la fois fichée pour radicalisation et visée par une OQTF, place l'affaire au croisement du suivi sécuritaire et du contentieux administratif. Chacun de ces deux volets fait l'objet d'un traitement distinct par les autorités compétentes.

Position de la défense et sens du fichage

La mise en cause conteste toute violence, selon les éléments communiqués. Sa version des faits contraste donc avec les faits rapportés à son encontre par les victimes présumées, la directrice et l'enseignante.

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Le FSPRT est un dispositif de suivi de personnes signalées pour radicalisation à caractère terroriste. Son existence ne constitue pas une condamnation, et les investigations devront préciser les liens éventuels entre ce signalement et l'agression présumée.

Conséquences pour les écoles maternelles de Nice

Pour les personnels et les familles de l'école maternelle niçoise, cette affaire pose une question concrète de sécurité au sein de l'établissement. Les éléments transmis ne précisent pas les mesures prises par les autorités scolaires depuis les faits.

La prochaine étape est l'enquête judiciaire ouverte pour tentative de meurtre, qui déterminera la suite de la garde à vue et d'éventuelles poursuites. Aucune date d'audition ou de déferrement n'est mentionnée dans les informations disponibles.