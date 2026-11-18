Lundi 16 novembre, un individu présenté comme agresseur a attaqué des voyageurs et le chauffeur du bus 66 à Toulouse, avant d'être maîtrisé par Tisséo et les forces de l'ordre.

Lundi 16 novembre, en début d'après-midi, un individu s'en est pris aux voyageurs du bus 66 qui circulait à Toulouse, avant d'être maîtrisé. Le réseau public de transport Tisséo, qui couvre la métropole toulousaine et plus de 100 communes, confirme l'agression du conducteur et d'un passager vers 16 h 40. Le bus était bondé lorsque la scène a éclaté, et plusieurs voyageurs ont exprimé leur reconnaissance envers un homme qui s'est interposé.

Selon les témoignages recueillis, la violence a provoqué un vent de panique parmi les passagers, dont de nombreux enfants, personnes âgées et collégiens. Une passagère de 54 ans, qui souhaite conserver l'anonymat, décrit un trajet devenu un cauchemar après la montée de l'agresseur présumé.

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Le déroulement de l'agression dans le bus 66

L'agression a débuté à l'arrêt Roguet, vers 16 h 30 selon la passagère interrogée. L'individu, qui paraissait apparemment sous l'emprise de la drogue selon le témoin, a commencé à bousculer les voyageurs pour se rendre au fond du véhicule.

Un homme d'un certain âge est intervenu pour demander au suspect de se calmer, ce qui a déclenché une bagarre entre les deux hommes. Le chauffeur a dû immobiliser le bus, mais l'agresseur présumé a plaqué au sol le conducteur et a tenté d'étouffer le passager qui s'était interposé.

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La rixe s'est ensuite poursuivie sur le trottoir, après que le passager et le conducteur sont parvenus à faire sortir l'individu du bus. Les caméras installées à bord ont, selon les informations disponibles, filmé l'ensemble de la scène.

Le témoignage d'une passagère et le rôle du passager intervenant

Une passagère du bus 66 affirme que l'homme qui s'est interposé a été le seul voyageur à oser intervenir pour protéger les autres. Elle le décrit comme un sauveur, car il a tenté de ralentir l'agresseur alors que les enfants pleuraient et que certains voyageurs appelaient la police.

Interrogé par la passagère après les faits, cet homme lui a confié qu'il était un ancien champion de boxe anglaise. Elle a tenu à le remercier au nom de l'ensemble des voyageurs pour son courage, sans que cette information soit vérifiée par la rédaction.

Tisséo précise de son côté que le conducteur a été poussé au sol et a reçu un coup au visage. Le conducteur et le passager ont déposé plainte, et le chauffeur a terminé son trajet jusqu'au terminus.

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Tisséo, police et chiffres de la délinquance à Toulouse

Le réseau Tisséo confirme que l'individu a été appréhendé très rapidement par ses agents et par les forces de l'ordre. Le service de sécurité de Tisséo est arrivé environ vingt minutes après le début de l'agression, le temps que la Police Nationale intervienne sur place.

Peu de statistiques détaillées existent sur les agressions de chauffeurs de bus. Selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), 2 177 victimes de délinquance, incluant vols, violences et escroqueries ou fraudes, ont été recensées dans les transports en commun à Toulouse en 2025.

Le SSMSI indique que les faits de violences dans les transports ont reculé de 5,5 %, soit 29 faits de moins qu'en 2024. Il relève toutefois que les actes violents sur le réseau Tisséo avaient augmenté de 16 %, soit 73 faits de plus par rapport à 2023.