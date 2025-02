Agression d'un Médecin à Drancy : La Justice Condamne l'Agresseur à une Peine Légère

Un médecin de 64 ans, victime d'une agression violente dans son cabinet à Drancy, est profondément choqué par la décision de justice qui condamne son agresseur à une peine légère.

La décision de justice m'a mis au tapis, j'ai été humilié. C'est dix fois pire que la douleur physique, confie au Figaro le docteur Mohamed Oulmekki. Fin novembre 2024, ce médecin de 64 ans a été violemment agressé dans son cabinet à Drancy (Seine-Saint-Denis). Pour un litige lié à un remboursement, un homme de 22 ans lui a asséné un coup de tête. Bilan pour la victime : une fracture ouverte du nez.

L'agresseur a été condamné jeudi par le tribunal judiciaire de Bobigny à trois semaines de travaux d'intérêt général, 2000 euros d'amende et une interdiction de venir au cabinet. Ce chauffeur livreur de 22 ans n'avait aucun antécédent judiciaire. «Quelle justice ? » Pour le docteur Mohamed Oulmekki et sa compagne Karima Allouache, qui est elle aussi médecin à Drancy, cette décision de justice ne passe pas. «Quelle justice ? Vous rentrez, vous tapez, vous repartez et vous faites 3 semaines de travaux d'intérêt général. Merci la justice. Où va la France ? », questionne Karima Allouache, qui souhaite «bon courage aux médecins qui vont venir travailler dans le 93 ». Le docteur Oulmekki, qui a été en arrêt de travail pendant un mois et demi, reste traumatisé par son agression. «Je n'ai plus d'odorat, plus de goût. J'ai sans doute une nécrose des racines des dents. Mais le pire c'est les séquelles psychologiques», décrit-il. Le verdict du tribunal judiciaire de Bobigny a été pour lui une sorte de coup de massue : «J'ai essayé d'aller travailler hier mais c'était impossible. Je me sens incapable de retourner au cabinet». Le couple en appelle au parquet de Bobigny. Contacté, ce dernier nous indique qu'il dispose de 10 jours pour faire appel. Aucune décision n'a encore été prise





