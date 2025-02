Agression au sein du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone : Trois agents blessés

Un détenu placé au quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone a agressé trois agents, causant des blessures à l'épaule, à la cheville et une possible fracture du doigt. Le syndicat Unsa Justice souligne les risques liés à l'incarcération de détenus à risques élevés et appelle à une meilleure prise en compte des préoccupations des agents pénitentiaires.

Un détenu incarcéré au quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (VLM) a été impliqué dans une agression à l'encontre de trois agents ce mercredi 12 février. Le premier agent a subi une entorse à l'épaule et des contusions lombaires, le second une entorse à la cheville, et le chef de service est suspecté d'une fracture du doigt.

Cette agression, selon Marine Orengo, secrétaire locale de l’Ufap Unsa Justice, aurait pu être évitée si les syndicats et les agents du quartier d'isolement et du quartier disciplinaire avaient été entendus depuis le 20 septembre dernier, date de l'incarcération du mis en cause. « Ce détenu est une 'patate chaude' trimballée de prison en prison. Il est incontrôlable. La preuve, depuis sa première incarcération le 7 juillet 2022, il a déjà été transféré dans douze établissements différents », a déclaré Mme Orengo. La syndicaliste a ajouté que « ce détenu était une véritable menace pour la sécurité du personnel pénitentiaire avec plus de soixante procédures disciplinaires à son actif et sept comptes rendus d’incidents à VLM pour violences physiques et verbales contre le personnel. Nous sommes aujourd’hui soulagés qu'il ait été transféré. »Selon nos informations, après l'agression, le détenu a été hospitalisé d'office à l'hôpital psychiatrique de La Colombière à Montpellier.





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Agression Détenu Centre Pénitentiaire Villeneuve-Lès-Maguelone Agents Pénitentiaires Sécurité

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Deux détenus poignardés lors d’une violente altercation au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone prDeux détenus ont été la cible de coups de couteau, dimanche 9 février dans la cour de promenade de la maison d’arrêt. Le syndicat Ufap-Unsa Justice alerte quant à la violence accrue en milieu carcéral, mettant en danger les agents pénitentiaires.

Lire la suite »

Après trois prolongations, Villeneuve d’Ascq remporte son 1/8e de finale contre l’Estudiantes !EuroCup - Dans une soirée mémorable au Palacium, l’ESBVA-LM a renversé l'Estudiantes pour se qualifier en quarts de finale d’EuroCup. Au terme d’une bataille acharnée conclue par trois prolongations (108-90), les Villeneuvoises ont signé une remontada historique malgré un effectif amoindri.

Lire la suite »

Agression à Nîmes : Un suspect interpellé après l'agression d'une joggeuseUn suspect a été arrêté pour l'agression d'une joggeuse près de Nîmes, dans le Gard, le 11 janvier. La victime, une femme de 44 ans, a été poignardée au couteau. Son pronostic vital était engagé, mais elle a été stabilisée à l'hôpital.

Lire la suite »

Agression à Paris : l'auteur de l'agression au cutter interpelléUne agression à l'arme blanche a eu lieu à Paris dans la nuit de lundi à mardi. L'auteur de l'agression, armé d'un cutter, a été interpellé peu de temps après par la police. La victime a été transportée à l'hôpital Bichat avec des blessures au visage.

Lire la suite »

Trois supporters de Nantes comparaissent pour agression d'une famille de fans de l'OMTrois supporters nantais comparaissent mercredi devant le tribunal correctionnel de Nantes pour violences volontaires aggravées après avoir agressé une famille de fans de l'OM, dont un enfant de six ans et son père, victime d'un infarctus.

Lire la suite »

Agression à L’Aigle: Trois Jeunes Agressent Deux Collégiens et Volent leur TéléphoneDeux jeunes collégiens, Paul et Pierre, ont été agressés à L’Aigle (Orne) par trois jeunes individus qui leur ont volé un téléphone portable. Les agresseurs ont brandit des couteaux, menaçant les victimes. La gendarmerie a interpellé les suspects sur le quai de la gare.

Lire la suite »