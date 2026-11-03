Agression à l'école de Nice : Laurent Nuñez détaille le profil de la suspecte

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez révèle que la mère d'élève agressant des personnels de l'école Clément-Roassal à Nice était en situation irrégulière et fichée pour radicalisation.

Une source proche du dossier a confirmé que la mère d'élève interpellée après avoir agressé la directrice et une institutrice de l' école maternelle Clément-Roassal à Nice, faisait déjà l'objet d'un fichage pour radicalisation islamiste. Cette précision importante éclaire le contexte administratif et sécuritaire entourant cette femme soupçonnée d'avoir menacé de mort les deux femmes avec une arme.

Détails administratifs et historique migratoire

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a affirmé mardi que la mère d'élève qui a agressé lundi avec une arme la directrice et une enseignante d'une école maternelle de Nice, était en situation irrégulière depuis 2019. Il a précisé qu'elle avait été assignée à résidence et avait obtenu l'asile en Italie en 2022, ce qui complique son statut juridique actuel sur le territoire français.

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S'exprimant lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a précisé qu'elle "pointait au commissariat" régulièrement. Il a ajouté qu'elle était sous le coup d'une OQTF, soit une obligation de quitter le territoire français, une mesure administrative qui n'a pas empêché sa présence dans la région ni son passage à l'acte violent.

Il a qualifié l'agression de la directrice et de l'enseignante de "grave", estimant que les faits étaient "insoutenables et intolérables". "Oui elle était en situation irrégulière sur le territoire", confirme Laurent Nuñez, à propos de la mère d'élève qui a agressé une directrice et une enseignante dans une école maternelle à Nice, soulignant la gravité de la faille dans le contrôle des frontières.

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Courts mélangés et arme factice

Devant les députés, le ministre de l'Intérieur a expliqué le déroulement des faits avec une précision technique cruciale pour comprendre la menace immédiate. Il a précisé qu'elle avait pointé "une arme blanche vers une enseignante et la directrice, puis ensuite une enseignante et puis une arme, heureusement factice".

Même si l'arme utilisée s'est révélée être un objet inoffensif, il a été fait un usage dont on pouvait penser que c'était une arme réelle par les victimes sur le moment. Ce détail est essentiel car il démontre l'intention terrorisante de l'acte, indépendamment de la dangerosité physique intrinsèque de l'engin utilisé lors de l'interpellation.

L'affaire a provoqué une onde de choc locale et nationale, mettant en lumière la vulnérabilité des établissements scolaires face à des individus aux profils instables ou non contrôlés. Les témoignages recueillis confirment la terreur ressentie par le personnel éducatif, qui se retrouve confronté à des situations imprévues sans moyen immédiat de défense efficace contre une telle escalade verbale et gestuelle.

Historique judiciaire et mesures futures

Laurent Nuñez a détaillé la "situation administrative" de cette femme, rappelant qu'elle a fait l'objet d'une interdiction administrative de territoire depuis 2019. Cette mesure précédente avait été prise après qu'elle ait été reconduite en Tunisie, notamment pour des agressions antérieures et des "propos à l'encontre de fonctionnaires de police".

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Cet historique montre une récurrence dans les comportements violents et le manque de respect envers l'autorité publique et les forces de l'ordre. La décision de ne pas maintenir cette interdiction ou de ne pas procéder à un éloignement immédiat avant les faits constitue aujourd'hui un point central de débat politique et juridique concernant la gestion des étrangers en situation irrégulière.

Le ministre a promis que "toutes les conséquences de cette situation seront tirées" et que "tout sera fait pour procéder à son éloignement". Cette déclaration marque une volonté ferme de l'exécutif de rétablir l'ordre et la sécurité dans les écoles, tout en accélérant les procédures administratives pour éviter que des cas similaires ne se reproduisent dans d'autres communes françaises.