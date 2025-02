AGression à l'arme blanche à Chartres : Une mère et son fils gravement blessés

Une mère et son fils ont été poignardés dans leur appartement à Chartres par un homme de 38 ans qui était hospitalisé sous contrainte dans un établissement psychiatrique. L'agresseur, connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants et de violences, avait été jugé pénalement irresponsable en 2022 pour des faits de violence avec arme. Il avait réussi à s'évader de l'hôpital de jour où il se rendait trois fois par semaine. Les victimes sont dans un état grave.

Jeudi 13 février, à Chartres (Eure-et-Loir), une mère de 67 ans et son fils de 42 ans ont été victimes d'une agression à l' arme blanche . L'agresseur, un homme de 38 ans de nationalité marocaine, était hospitalisé sous contrainte dans un établissement psychiatrique. À environ 17 heures, l'homme a frappé à la porte de l'appartement des victimes. La mère, qui a ouvert, a été poignardée au ventre, provoquant une éviscération avec une importante perte de sang.

Le fils a reçu un coup de couteau au thorax. Malgré sa blessure, il a réussi à sortir de l'appartement et à alerter un voisin. Les deux victimes ont été transportées en urgence absolue au Centre Hospitalier de Chartres, leur pronostic vital étant engagé. L'agresseur a été rapidement interpellé par les forces de l'ordre, après que sa mère et sa sœur eurent prévenu la police de son retour à domicile. Il n'a fourni aucune explication à ses actes. Ses vêtements étaient couverts de sang et le couteau utilisé, un couteau de cuisine d'une quinzaine de centimètres, a été retrouvé et placé sous scellés. L'homme a été placé en garde à vue pour tentatives d'homicides volontaires commis avec préméditation.





