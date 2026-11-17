Angela Pascoa Dos Santos, élue Modem et enseignante, raconte l'agression subie le 10 novembre à Chelles. Elle dénonce la radicalisation du mouvement lycéen lors de ce jet de bouteille.

Angela Pascoa Dos Santos, conseillère régionale d'Île-de-France pour le parti MoDem et enseignante de profession, a brisé son silence ce mardi 17 novembre pour décrire l'agression violente qu'elle a subie une semaine plus tôt. Cet événement tragique s'est déroulé le 10 novembre dernier, devant le lycée Gaston Bachelard situé dans la commune de Chelles, en Seine-et-Marne, en pleine période de mobilisation du mouvement lycéen national.

Détails de l'agression devant le lycée

Depuis le début du mouvement de contestation, Angela Pascoa Dos Santos se déplace quotidiennement devant divers établissements scolaires pour assurer un rôle de médiation entre les élèves et les autorités. Le 10 novembre, elle se trouvait précisément devant le lycée Gaston Bachelard de Chelles, où des élèves avaient organisé un barrage visant à empêcher la rentrée des élèves. L'élue expliquait qu'elle était accompagnée de parents d'élèves dans le but de permettre aux 90 % des élèves qui souhaitaient travailler d'accéder à leur formation.

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La situation a dégénéré lorsque la conseillère régionale a tenté de dissuader des jeunes de mettre le feu à une poubelle, geste qu'elle jugeait inutile et dangereux. Selon ses propres termes, une mère lui aurait signalé cette intention incitative. En essayant de calmer le jeu et de rediriger la manifestation vers une voie légale, Angela Pascoa Dos Santos a été visée. Elle a vu une bouteille jaune lui être lancée, qui s'est ouverte sur son manteau après l'avoir frappée violemment à la poitrine, projetant de l'essence sur elle et lui coupant le souffle.

Traumatisme et radicalisation du mouvement

Le choc ressenti par l'élue a été tel qu'elle s'est effondrée sur le coup, consciente immédiatement de l'odeur forte et persistante de l'essence qui l'enveloppait. Sur le moment, elle n'a pas mesuré la gravité extrême de la situation, mais depuis, le traumatisme envahit ses pensées. Elle déclare passer tout son temps à revivre la scène, surtout dans les moments d'absence où son esprit erre. Reconnaître que celui qui a lancé l'objet n'a peut-être pas conscience de la mort potentielle qui a été évitée de justesse lui arrache des larmes.

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Angela Pascoa Dos Santos met en avant une radicalisation notable du mouvement lycéen au cours des dernières semaines. Elle rapporte que des élèves à l'initiative des contestations au sein du lycée Bachelard lui ont confirmé être dépassés par la violence et éprouver de la peur. Pour elle, cette violence s'est installée et a détourné la cause initiale des élèves, volé leur mouvement par des actes qui n'ont plus rien à voir avec la négociation éducative ou politique.

Réactions officielles et soutien présidentiel

Les autorités judiciaires et politiques ont rapidement réagi à cet acte de violence. Le procureur de la République de Meaux a indiqué publiquement, via BFMTV-RMC la semaine précédente, que les éléments dont il disposaient portaient à penser que l'élue avait été visée précisément en raison de son identité et de sa fonction publique. Cette affirmation n'était pas présentée comme une opinion définitive mais comme une hypothèse de travail basée sur les indices recueillis lors des premières heures de l'enquête.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a apporté son soutien officiel à Angela Pascoa Dos Santos. Dans un geste fort, il a affirmé que la violence n'a pas sa place dans une démocratie saine et moderne. Ce soutien high-level souligne la gravité avec laquelle l'État considère ces actes d'intimidation visant les représentants élus et les personnels éducatifs qui tentent de préserver le dialogue social et scolaire.

Avenir et optimisme malgré l'adversité

Malgré cette épreuve physique et psychologique, la conseillère régionale reste résolument optimiste concernant l'avenir de la jeunesse. Elle explique que sa passion pour les élèves demeure intacte et constitue une véritable bouffée d'oxygène au quotidien. Être entourée par ses élèves, dans un cadre scolaire paisible, lui permet de maintenir sa motivation et de continuer son combat pour la médiation et l'éducation.

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Les suites de cette agression restent à suivre attentivement, tant sur le plan judiciaire pour identifier et juger l'auteur du jet de bouteille, que sur le plan politique pour apaiser les tensions au sein des établissements scolaires. Angela Pascoa Dos Santos continue de plaider pour un retour au calme et à la raison, tout en dénonçant clairement les dérives violentes qui menacent actuellement le tissu scolaire français et la liberté d'expression des jeunes.