Agnès Firmin Le Bodo démissionne de la commission d'enquête sur les violences du 17-18 octobre 2026

La députée Agnès Firmin Le Bodo a démissionné de la commission d'enquête sur les violences du 17 et 18 octobre 2026, estimant que l'équilibre démocratique n'était pas respecté au sein de l'Assemblée nationale.

Agnès Firmin Le Bodo, députée de la Seine-Maritime et membre du groupe Horizons, a officiellement démissionné de ses fonctions de rapporteure au sein de la commission d'enquête sur les violences survenues en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026. Cette décision intervient quelques jours après qu'elle avait annoncé son intention de se mettre en retrait du travail de la commission, dans l'attente d'une solution garantissant un équilibre respectueux de la composition de l'Assemblée nationale.

Un désaccord sur la composition de la commission

Dans un communiqué de presse, l'élue a expliqué que son retrait était motivé par l'absence de résolution concernant la répartition des postes de rapporteurs. Elle estime qu'une commission d'enquête ne peut remplir pleinement sa mission sans un cadre de travail respectueux des équilibres démocratiques et de la composition issue des urnes. Pour Agnès Firmin Le Bodo, il s'agit d'une exigence de responsabilité et de respect du choix des concitoyens qui ont voté pour les différents partis politiques.

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La députée a confirmé à l'agence France-Presse qu'elle se mettait en retrait car elle ne pouvait pas travailler sans la participation d'une partie de l'Assemblée nationale. Elle soulignait que l'idée initiale était qu'un représentant de chaque bloc politique puisse être co-rapporteur. Cependant, cette condition n'a pas été respectée, ce qui a conduit à sa démission finale après l'échec des négociations.

Les trois co-rapporteurs désignés et le rejet du RN

Les trois co-rapporteurs de cette commission ont été désignés par un vote à bulletin secret qui s'est tenu un mercredi récent. Aux côtés d'Agnès Firmin Le Bodo du groupe Horizons, les deux autres rapporteurs sont Roger Vicot du Parti Socialiste et Pouria Amirshahi du groupe écologiste. Cette configuration signifie que le Rassemblement National, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale, n'a pas obtenu de poste de rapporteur.

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Marine Le Pen, cheffe du groupe d'extrême droite, a aussitôt réagi à cette situation en exprimant sa déception. Agnès Firmin Le Bodo a déclaré qu'il ne servait à rien de permettre au Rassemblement National de se victimiser pour le combattre. Elle a insisté sur le fait que la légitimité démocratique exigeait une représentation plus équitable au sein des instances de contrôle parlementaire, surtout pour des sujets aussi sensibles que les violences lors des manifestations.

Recherche d'une solution politique urgente

Vincent Caure, président de la commission et membre du groupe Renaissance, a annoncé qu'il consulterait les différents groupes politiques en fin de semaine et le lundi suivant pour tenter de trouver une solution. Il a insisté sur l'urgence de la situation, affirmant que l'on ne peut pas donner le sentiment que des querelles partisanes empêchent le travail de la commission. L'attente dans le pays est immense concernant les résultats de cette enquête.

La députée de la septième circonscription de la Seine-Maritime, également ancienne ministre de la Santé et ancienne élue à la mairie du Havre, a rappelé son engagement à faire avancer les choses malgré les obstacles politiques. Elle a exprimé sa tristesse et son amertume face à l'impasse actuelle, tout en restant ferme sur ses principes démocratiques. La situation reste tendue alors que l'opinion publique attend des réponses claires sur les événements de fin octobre.

Contexte et enjeux de la commission

Cette commission d'enquête vise à examiner les violences commises lors des manifestations des 17 et 18 octobre 2026, un événement majeur qui a marqué l'actualité récente. Les travaux de la commission sont essentiels pour comprendre les causes et les responsabilités de ces troubles. L'implication de personnalités politiques de divers bords montre l'importance accordée à cette affaire par les institutions républicaines.

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Les débats autour de la composition de la commission soulignent les tensions politiques actuelles au sein de l'Assemblée nationale. La démission d'Agnès Firmin Le Bodo met en lumière la difficulté de concilier les équilibres des groupes politiques avec le fonctionnement effectif des instances de contrôle. La suite des événements dépendra de la capacité des différents partis à trouver un terrain d'entente pour garantir la crédibilité et l'indépendance des travaux de la commission, dans un contexte où la confiance des citoyens est en jeu.