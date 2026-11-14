Aggression d'un cadreur BFMTV à Lyon : violences lors de la manifestation du 14 novembre

Un cadreur de BFMTV a été agressé samedi 14 novembre à Lyon. La Préfecture du Rhône confirme les violences contre l'équipe journaliste en marge de la marche.

Un membre de l'équipe technique de la chaîne d'information BFMTV a subi une agression physique grave ce samedi 14 novembre 2026 à Lyon. L'incident s'est produit vers 16 heures, place Jean-Macé, pendant le cortège manifestant depuis la Manufacture des Tabacs. Les forces de l'ordre ont immédiatement intervenu pour secourir le journaliste.

Déroulement de l'agression au sol

L'incident a eu lieu avenue Berthelot dans le 7e arrondissement de Lyon, alors que la tête du défilé atteignait la place Jean-Macé. Un individu vêtu de noir et le visage masqué a pris pour cible l'équipe de BFMTV. Le cadreur a encaissé au moins un coup de poing avant d'être pris en chasse par plusieurs personnes sur l'avenue.

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Un des poursuivants a fauché le professionnel avec une balayette, le faisant tomber au sol. Les agresseurs l'ont rattrapé et ont continué à le frapper à coups de pied alors qu'il était à terre. Sa caméra était encore entre ses mains lors de ces coups. Un journaliste témoin a confirmé que le cadreur avait reçu plusieurs coups violents de la part d'une dizaine d'individus.

Intervention des forces de l'ordre

La Préfecture du Rhône a confirmé dans la foulée l'agression contre l'équipe de BFM TV. Les forces de l'ordre ont réalisé un bond offensif immédiat pour faire cesser les violences. Une seconde opération a été annoncée pour disperser le groupe hostile qui bloquait les journalistes.

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Les trois agents de sécurité accompagnant l'équipe ont réussi à contenir les assaillants le temps que le cadreur se relève. Il a pu s'échapper avec son escorte. Selon les témoignages, le matériel vidéo et la caméra auraient été saisis puis détruits par les agres-

Contexte de tensions à Lyon

Les tensions étaient already présentes dès le départ du cortège vers 15 heures. Des individus hostiles installés en tête visaient les policiers et gendarmes à coups de mortiers. Une riposte au gaz lacrymogène a été effectuée par les forces de l'ordre. Vers 16h15, de grosses flammes s'élevaient d'une barricade dressée près de la place Jean-Macé.

Le gros du cortège défilait cependant dans le calme pendant ces incidents. La Préfecture a sifflé la fin de la manifestation à 16h31, en lien avec l'organisatrice et au vu des dernières tensions. Les autorités ont compté environ 8 000 manifestants. Une bonne partie du groupe n'était pas encore arrivée au point de rassemblement final.

Historique des attaques contre BFMTV

BFMTV est prise pour cible régulièrement depuis le début de ce mouvement social. Le 29 septembre, deux journalistes ont été molestés et insultés devant un lycée à Saint-Denis. Le 17 octobre, une journaliste de Nantes a été blessée au dos en résistant pour garder son matériel, selon le groupe CMA Media.

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Une semaine plus tard, une équipe a été violemment prise à partie à Trappes, a dénoncé la Société des journalistes. Le 5 novembre, quelque 120 salariés ont fait grève pour défendre la sécurité physique des reporters. La chaîne a aussi été accusée de relayer des propos racistes par Jean-Luc Mélenchon.