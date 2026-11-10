Aggression au domicile de Marius Borg Høiby à Skaugum : un intrus repoussé

Un individu a tenté de s'introduire dans la maison d'assignation de Marius Borg Høiby à Skaugum. Le fils de la reine Mette-Marit a repoussé l'assaillant avant l'arrivée de la police.

La nuit du 6 novembre 2026, la sérénité du domaine royal de Skaugum a été brusquement interrompue par une tentative d'intrusion visant Marius Borg Høiby. Le jeune homme de 29 ans, qui réside actuellement sous assignation à résidence pour des violences sexuelles, a été pris à partie par un individu inconnu au moment de tenter d'entrer dans sa résidence.

Détails de l'agression nocturne à Skaugum

À peu près minuit, alors que Marius Borg Høiby s'adonnait à la peinture et écoutait de la musique, une personne a commencé à frapper violemment à la porte d'entrée. Les coups de pied assénés sur la porte ont alerté le résident, qui a immédiatement identifié la menace potentielle provenant de l'extérieur. Cette situation inattendue est survenue moins d'une semaine après la suspension de sa détention en cellule, un changement majeur dans le traitement de son dossier judiciaire qui avait suscité beaucoup d'attention médiatique.

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Lorsque l'assaillant a insisté pour pénétrer dans la propriété, Marius Borg Høiby a réussi à repousser l'individu avant que la police ne puisse arriver sur les lieux. Malgré cet acte de défense personnelle qui a permis d'écarter le danger immédiat, l'incident a profondément bouleversé le fils de la reine Mette-Marit de Norvège. Cet événement souligne les tensions continues qui entourent la protection de l'individu placé sous surveillance stricte.

Réaction juridique et position des autorités

La défense de Marius Borg Høiby a rapidement pris position pour condamner cet acte d'agression. Son avocat, Alexander Greaker, a déclaré publiquement dans les colonnes du journal Se og Hør que cette résidence est supposée être un lieu sûr. Il a souligné que compte tenu de la situation actuelle et du fardeau judiciaire que porte son client, ressentir le besoin de se protéger physiquement est une réaction compréhensible face à un environnement perçu comme dangereux.

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Les autorités norvégiennes maintiennent leur position quant aux conditions de détention. Oda Karterud, représentante du ministère public, a récemment réitéré que l'accusé doit respecter strictement les règles imposées. Elle a rappelé que des analyses toxicologiques ont déjà révélé une consommation d'alcool, ce qui a conduit à rejeter la demande de prolongation de la détention provisoire précédemment soumise par la défense le 2 novembre dernier.

Contexte de surveillance électronique

La surveillance actuelle de Marius Borg Høiby est extrêmement rigoureuse. Outre le bracelet électronique qui impose une assignation à résidence, des dépistages toxicologiques inopinés sont régulièrement effectués. La justice norvégienne estime que les addictions de l'accusé sont directement liées à ses accès de violence, justifiant ainsi ce contrôle constant pour assurer la sécurité publique et celle de l'intéressé lui-même.

Préparatifs pour le nouveau procès du 9 février

Cet incident survient dans une période charnière pour le dossier judiciaire de Marius Borg Høiby. L'accusé attend son nouveau procès, qui est officiellement programmé pour le 9 février prochain. Cette date marque le début d'une étape cruciale où les arguments de la défense devront être réexaminés par la justice norvégienne. L'événement nocturne de novembre 2026 pourrait influencer la perception de l'environnement dans lequel l'accusé est actuellement placé.

Pour préparer cette audiences, l'équipe juridique a été remaniée. Marius Borg Høiby s'est entouré désormais de Maître Alexander Greaker et de Maître Daniel Storrvik. Ces avocats ont l'intention de faire entendre de nouveaux témoins et de présenter des éléments inédits au dossier. Ils cherchent à démontrer que leur client est prêt à entreprendre des démarches de réinsertion, comme indiqué lors des auditions d'octobre.

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L'entourage du jeune homme travaille activement en coulisses pour structurer sa stratégie de défense en vue de ce second tour de table judiciaire. La présence de la reine Mette-Marit, dont la santé s'est dégradée après une greffe pulmonaire en 2025, ajoute une dimension humaine complexe à cette affaire. La famille royale reste sous le feu des projecteurs, et la suite de cette procédure judiciaire tiendra la Norvège en haleine durant les prochaines semaines.