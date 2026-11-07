Aggression au couteau Albi : le passé judiciaire lourd du suspect

Enquête sur l'agression du gérant Paul-Alexandre Oro à Albi. Le suspect Hakim A. a déjà été condamné à 17 ans de réclusion pour tentative d'assassinat.

Une affaire criminelle de grande ampleur se déroule à Albi suite à l'agression au couteau du responsable du café du Lude. Le patron de l'établissement, Paul-Alexandre Oro, âgé de 38 ans, a été grièvement blessé lors d'un incident survenu le jeudi 5 novembre. Cette agression violente intervient dans un contexte de tensions préexistantes au sein de l'établissement et suscite une vive inquiétude publique.

Chronologie de l'agression nocturne

Les faits se sont produits jeudi 5 novembre, peu après 18 h 30, lorsque Paul-Alexandre Oro a tenté d'intervenir pour expulser des individus qui se bagarraient dans son bar-tabac. Un des hommes concernés est revenu sur place, armé cette fois-ci d'une lame tranchante. L'ancien rugbyman d'un mètre quatre-vingt-quatre pour plus de cent dix kilogrammes a été touché par une lame au niveau des côtes. La victime a immédiatement été transportée à l'hôpital Rangueil, situé à Toulouse, où elle a dû subir une intervention chirurgicale durant la nuit. Selon les dernières informations médicales, le pronostic vital du gérant n'est plus engagé, marquant un soulagement pour son entourage et les forces de l'ordre.

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Identité et historique criminel du suspect

Le suspect principal, identifié sous les initiales Hakim A., est un homme de 42 ans domicilié à Albi mais originaire de Castres. Ce profil présente des antécédents judiciaires extrêmement lourds qui compliquent la perception de cette nouvelle affaire. Il est déjà très défavorablement connu de la justice pour des faits de violence commis précédemment à Castres et dans la préfecture du Tarn. La gravité de son casier judiciaire réside dans une condamnation historique prononcée par la cour d'assises d'appel de Haute-Garonne le 16 novembre 2012.

Détails de la condamnation initiale

Cette condamnation historique remonte aux faits survenus en novembre 2009, lorsque le suspect, alors âgé de 27 ans, a tenté de tuer son voisin, Abdelkader Rémil, dans le quartier d'Aillot à Castres. Le 12 novembre de cette année-là, la victime a été retrouvée au sol sur une rive de l'Agout, atteinte de deux balles à feu, l'une au bras et l'autre à une jambe. Abdelkader Rémil, conscient lors de l'arrivée des policiers, a immédiatement désigné son voisin comme étant l'auteur présumé des tirs. L'origine de cette violente confrontation résidait dans un différend commercial lié à la vente d'une voiture, un conflit dans lequel la victime s'était interposée.

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Procès et alourdissement de la peine

Lors du premier procès devant la cour d'assises du Tarn à Albi en janvier 2012, l'avocat général avait insisté sur la dangerosité de l'acte et le traumatisme infligé à la victime, blessée sous les yeux de ses propres enfants. Malgré les dénégations constantes de l'accusé qui avait toujours nié être l'auteur des coups de feu, les jurés ont estimé sa culpabilité. Le 28 janvier 2012, Hakim A. a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle. La défense avait alors tenté de faire annuler cette sentence devant la cour d'assises d'appel de Haute-Garonne à Toulouse, mais cette procédure a échoué. Le 16 novembre 2012, les jurés ont confirmé la culpabilité du suspect tout en alourdissant la sanction initiale, portant la peine définitive à dix-sept ans de réclusion criminelle, conformément à la réquisition de l'avocat général.

Suite judiciaire et enquêtes en cours

Treize ans après cette décision capitale, le nom de Hakim A. refait surface dans une affaire de violences d'une extrême gravité. Immédiatement après l'agression du gérant du Café du Lude, le quadragénaire a fait preuve d'une démarche inhabituelle en se présentant de lui-même au commissariat d'Albi vers 3 heures du matin. Il a ensuite été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Les enquêteurs doivent désormais déterminer avec précision le déroulement exact de l'altercation et les intentions réelles du suspect au moment des faits. Si les preuves juridiques doivent encore être solidement établies par la justice, le passé criminel documenté de l'accusé donne une résonance particulièrement sombre et préoccupante à cette nouvelle agression.