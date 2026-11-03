Aggression à l'école Clément Roassal à Nice : profil de la suspecte

Détails sur l'agressionarme à feu et couteau à l'école Clément Roassal à Nice. Qui est cette mère d'élève fichée pour radicalisation et interdite de territoire ?

Une grave agression a secoué l'école maternelle Clément Roassal située à Nice, dans un quartier mixte proche du centre-ville. Lundi 2 novembre, une mère d'élève a agressé la directrice et une enseignante avec une arme et un couteau. Cet incident a provoqué un choc au sein de la communauté éducative mais n'a pas empêché l'établissement de rouvrir ses portes le mardi suivant. Les deux femmes ont repris leur poste malgré le traumatisme subi.

Détails de l'agression et déroulement des faits

La suspecte est arrivée vers 9 heures le lundi matin à l'accueil de l'établissement. Elle demandait un entretien urgent avec la directrice. Armée d'un couteau et d'une arme à feu, elle est restée une heure dans le bureau de la dirigeante. Selon le récit du procureur de Nice, Damien Martinelli, la femme a frappé la directrice et a actionné son arme pointée vers elle. Elle a précisé posséder deux balles dans le chargeur. Aucun coup n'a cependant été tiré.

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Une enseignante croisée à la sortie du bureau a également subi des violences. Elle a reçu une gifle et a été menacée avec l'arme. Le procureur a indiqué que des accusations concernant des faits d'agressions sexuelles dont un enfant de la suspecte aurait été victime étaient au centre de la confrontation. Les faits ne se sont pas déroulés devant les enfants, préservant ainsi la cohue directe dans les classes.

Profil complexe de la mère d'élève suspectée

La mère d'élève impliquée dans cette affaire possède un profil juridique et administratif très complexe. Elle détient la double nationalité tunisienne et italienne, comme l'a précisé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez. Elle est inscrite au fichier de suivi des signalements pour radicalisation à caractère terroriste. Une source proche du dossier confirme qu'elle est fichée pour radicalisation islamiste.

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Cette femme faisait l'objet d'une interdiction administrative de territoire depuis 2019. Cette mesure avait été prise après sa reconduite en Tunisie. Elle avait été visée pour des agressions et des propos tenus à l'encontre de fonctionnaires de police. Pourtant, elle a de nouveau été interpellée en France en 2023. Elle était actuellement sous le coup d'une nouvelle IAT au moment des faits.

La présence de cette personne sur le territoire français semble paradoxale au regard de son passé. Elle bénéficie de protections juridiques en raison du statut de parent d'un enfant français. Elle est mère de deux élèves inscrits à l'école Clément Roassal. Cette situation familiale a permis sa maintien sur le sol français malgré les interdictions précédentes.

Réactions politiques et position du gouvernement

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a affirmé que l'arme utilisée était heureusement factice. Il a précisé que son usage pouvait faire penser à une arme réelle. Cette précision a été donnée mardi devant les députés. Elle intervient après que le procureur avait annoncé lundi soir le non-recovery initial de l'arme.

Le maire de Nice, Éric Ciotti, a manifesté son soutien aux victimes. Il s'est rendu à l'école pour assister à l'arrivée des enfants à 8 heures. Il a qualifié le courage de la directrice et de l'enseignante de formidable. Il a reconnu le traumatisme incontestable subi par le personnel éducatif. Il a promis une visite officielle à l'établissement dans la foulée.

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La mise en cause conteste tout fait de violence dans les déclarations initiales. Cependant, une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre d'une personne chargée d'une mission de service public. Cette enquête est confiée à la police judiciaire de Nice. Des mots clés liés à la radicalisation ont été évoqués par des sources officielles et proches du dossier.

Mesures judiciaires et suites données à l'affaire

La suspecte a été interpellée peu après avoir quitté l'école. Elle a été suivie grâce aux caméras de surveillance installées dans le quartier. Son domicile se situait dans une rue proche de l'établissement. Elle a été placée en garde à vue immédiatement après son arrestation. Les forces de l'ordre ont sécurisé la zone rapidement.

Un ordre de quitter le territoire français a été pris à son encontre. La suspecte faisait l'objet d'une OQTF au moment des faits. Cette mesure administrative vise à éloigner les personnes jugées dangereuses pour l'ordre public. Elle reste appliquée malgré les protections liées à sa situation familiale.

L'école Clément Roassal a confirmé la présence de la directrice et de l'enseignante lors de la réouverture. Le maire a souligné l'importance de leur retour au travail. La communauté éducative fait face à un contexte de tension. Les autorités assurent un suivi renforcé des situations similaires. L'enquête pénale se poursuit pour élucider tous les contours de l'agression.