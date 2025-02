Aggression à l'ACTIT : Six suspects interpellés après une attaque à l'arme blanche

Dimanche soir, un groupe d'individus a attaqué l'association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie (ACTIT) dans le Xe arrondissement de Paris. Un homme a été blessé à l'arme blanche, son pronostic vital ayant été un temps engagé. Six suspects, tous issus de l'extrême droite radicale, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Dimanche 16 février, vers 17h20, un groupe d'individus cagoulés et munis de tessons de bouteille, selon la préfecture de police, ont pénétré dans la cour d'un immeuble du Xe arrondissement où se situe l'association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie ( ACTIT ), a précisé le parquet de Paris . Le parquet a évoqué une trentaine d'individus ayant forcé la porte de l'immeuble, tandis que la préfecture de police a plutôt parlé d'une vingtaine de personnes.

Sur place, un homme (né en 1994) présentait plusieurs plaies, dont une plus importante et pouvant être consécutive à un coup porté au moyen d'une arme blanche, a détaillé la préfecture de police. L'homme a été transporté à l'hôpital, son pronostic vital ayant été un temps engagé. Il a pu quitter l'hôpital dans la nuit. Six personnes ont été interpellées et se trouvent en garde à vue. Les investigations sont en cours afin de déterminer les circonstances de ces faits ainsi que le profil et la motivation des individus placés en garde à vue, a souligné le parquet de Paris. Selon les informations de RTL, elles sont toutes issues de la mouvance d'extrême droite radicale. Une enquête du chef de tentative d'homicide volontaire a été confiée au 2e district de police judiciaire, a annoncé le parquet





